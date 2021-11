Kreispokal: Mehr Motivationsspritze als lästige Belastung

Sauerland. In der zweiten Runde noch Sorgenkind, zeigt der Kreispokal am Mittwochabend, für welche Emotionen er sorgen kann. Ein Kommentar.

Fußballerherz, was willst du mehr? Noch in der zweiten Runde waren gleich drei Mannschaften nicht angetreten im Arnsberger Kreispokal. Und was soll man nach dem gestrigen Abend mit den Sensationssiegen von Bachum/Bergheim und Neheim-Erlenbruch dazu sagen? Selbst Schuld.

Denn die beiden A-Ligisten hatten durch ihre Siege gegen die Landesliga-Teams aus Hüsten und Langenholthausen einigen Grund zu feiern - und haben das auch ausgiebig getan. Natürlich waren sie die klaren Außenseiter gegen die zwei Klassen höher spielenden Gegner, natürlich kann so ein Spiel auch mal in die Hose gehen. Aber es kann auch eben mal gut gehen, und dann ist die Freude einfach noch viel größer. So ein Erfolg kann zusammenschweißen, kann neue Energie für die Aufgaben in der Liga bringen und vor allem bleiben sie noch lange in Erinnerung.

Das bleibt in Erinnerung

So abgedroschen es auch klingen mag, aber in 90 Minuten kann viel passieren - das hat der Pokalabend am Mittwoch wieder einmal bewiesen. Auf der Höllenbergkampfbahn und dem Ruhr-Möhne-Sportplatz wird man sich jedenfalls noch in ein paar Monaten noch an den Mittwochabend erinnern, die anstehenden Spiele am Wochenende werden aber vermutlich schneller wieder in Vergessenheit geraten.

Selbst wenn das folgende Ligaspiel mit etwas schwereren Beinen absolviert werden muss. Vielleicht sollten einige Vereine ihre grundsätzliche Einstellung zum Kreispokal noch einmal überdenken. Bei Fragen können sie sich gerne an die Kicker aus Bachum/Bergheim und Neheim-Erlenbruch wenden.

