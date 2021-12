Läufer André Kraus aus Oeventrop holt seinen größten Erfolg

Arnsberg-Oeventrop. Mit 46 Jahren hat der erfahrene Leichtathlet André Kraus aus Oeventrop den bislang größten Erfolg seiner Laufbahn eingefahren. So lief das Rennen

André Kraus ist 46 Jahre alt, ein erfahrener Läufer und hat in seiner Karriere im gehobenen Amateurbereich sowohl in Straßenrennen als auch im Crossbereich schon einiges erlebt. Jetzt überzeugte Kraus, der in der Vergangenheit unter anderem tolle Erfolge beim Silvesterlauf von Werl nach Soest feierte, bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften in Sonsbeck für das LAC Veltins Hochsauerland. Am Niederrhein wurde der Leichtathlet Deutscher Vizemeister im Crosslauf.

So überzeugt Kraus für das LAC Veltins Hochsauerland

Nach seinem vorherigen Sieg bei den Westfälischen Crosslauf-Meisterschaften in Breckerfeld stellte sich Kraus diesmal der bundesweiten Konkurrenz in seiner Altersklasse M45. Auf einer Strecke von 6,15 Kilometern Länge – ein tiefer Wiesenuntergrund, der gespickt war mit diversen Stohballen – gelang dem Oeventroper dabei ein Überraschungscoup gegen die nach Bestzeiten deutlich höher eingeschätzte Konkurrenz.

André Kraus (LAC Veltins Hochsauerland), hier beim Silvesterlauf von Werl nach Soest, überzeugt im Crossbereich. Foto: Falk Blesken

In 22:22 Minuten konnte Kraus mit großem Kampfgeist hinter dem überlegenen Sieger Matthias Weippert (21.40 Minuten) aus Rostock hauchdünn den zweiten Platz vor Hakim El Makrini (Köln), Claudius Pyrlik (Hanau-Rodenbach) und Titelverteidiger Jürgen Zehnder (Pfungstadt) belegen. Der 46-jährige André Kraus feierte damit den bislang größten Einzelerfolg in seiner Karriere als Leichtathlet.

