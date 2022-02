Landesliga 2: HSK-Derby abgesagt – RW Erlinghausen gebeutelt

Marsberg/Schmallenberg. Fußball-Landesligist RW Erlinghausen bleibt weiter arg gebeutelt von der Pandemie. Nun wurde das HSK-Derby gegen den FC Arpe/Wormbach abgesagt.

Der nächste Spielausfall für RW Erlinghausen: Das Derby der Fußball-Landesliga 2beim FC Arpe/Wormbach, das für Samstag, 26. Februar, angesetzt war, ist abgesetzt worden. Dieser Schritt war notwendig, „da wir drei positive Coronafälle in der Mannschaft haben“, erklärte Erlinghausens Co-Trainer Benedikt Müller.

Der Assistent von RWE-Chefcoach Vaidas Petrauskas betonte, dass die Gesundheit der Betroffenen Priorität habe. „Das Wichtigste ist, dass es den betroffenen Spielern soweit gut geht. Alle haben bislang zum Glück nur milde Verläufe“, sagte Benedikt Müller. Anstatt des Mannschaftstrainings setzte RW Erlinghausen individuelle Laufeinheiten an. „Wenn in den nächsten Tagen die Gesundheit der bislang nicht betroffenen Spieler sichergestellt ist, werden wir unter strikten Testbedingungen wieder das Mannschaftstraining aufnehmen“, sagte Müller.

RW Erlinghausen ist in dieser Saison der Landesliga 2 durch die Pandemie bereits arg gebeutelt worden. Die Spielabsage gegen den FC Arpe/Wormbach ist bereits der fünfte Spielausfall für RWE in dieser Saison in der Liga, der in Verbindung mit Coronafällen im eigenen Team oder in der jeweils gegnerischen Mannschaft steht. Jeweils zwei Mal wurden RWE-Partien gegen den FC Arpe/Wormbach und SC Drolshagen deshalb abgesetzt. Auch das Ligaspiel gegen RW Lüdenscheid fiel aus und wurde für RWE gewertet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg