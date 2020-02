In diesem HSK-Duell sind Tore garantiert: In den vergangenen drei Duellen des SV Hüsten 09 gegen RW Erlinghausen fielen in der Fußball-Landesliga 2 insgesamt 24 Tore: Während die Hüstener im Hinspiel dieser Saison 4:2 siegten, verloren sie das Rückspiel der vergangenen Spielzeit 3:5, nachdem sie das Hinspiel 2018/19 6:4 für sich entschieden hatten.

Vor dem neuerlichen Duell am Sonntag, 1. März, um 15.15 Uhr im Stadion Große Wiese sprechen die Spielführer Mark Winkler (SV Hüsten 09) und Bilal Akgüvercin (RW Erlinghausen) über das Spiel am Sonntag und ganz persönliche Aufeinandertreffen auf dem Platz.

Bilal Akgüvercin, Mark Winkler, RW Erlinghausen ist mit Tabellenplatz drei im Soll, während der SV Hüsten 09 droht, als Neunter im Mittelmaß der Liga zu versinken. Wie ist Ihre Einschätzung?

Bilal Akgüvercin: Wir sind mit 32 Punkten definitiv im Soll, obwohl wir gerade zum Anfang der Saison noch einige Punkte liegen gelassen haben. Das hat aber einen Grund: Aufgrund der vier Zugänge mussten wir uns erst finden. Ich sehe aber inzwischen, dass bei uns etwas zusammen wächst. Wir haben eine junge Mannschaft, die über eine große Qualität verfügt. Hüsten kann ich nicht richtig einschätzen, das Team ist wie eine Wundertüte. Es gewinnt zum Beispiel 4:2 bei uns in Erlinghausen, verliert dann aber 2:3 gegen die FSV Werdohl. Man darf Hüsten aber nicht abschreiben.

Mark Winkler: Unsere Zielsetzung vor der Saison war eine bessere Platzierung als in der vergangenen zu erreichen, also mindestens einstellig zu werden und den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. Unser Saisonstart war stark, die Negativserie vor der Winterpause hat uns aber ins untere Mittelfeld abrutschen lassen, so dass wir jetzt wieder dringend punkten müssen.

Kann RW Erlinghausen bei fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Hagen 11 noch in den Aufstiegskampf eingreifen?

Akgüvercin: Das will ich doch hoffen, denn ich möchte auf keinen Fall im Mittelfeld rumdümpeln. Es sind noch zehn Spiele auszutragen – da ist noch vieles möglich. In der abgelaufenen Serie haben wir nach der Winterpause auch eine Serie gestartet. Das wollen wir wiederholen.

Gerät dagegen der SV Hüsten 09 bei zurzeit sieben Zählern Vorsprung noch in Abstiegsnot?

Winkler: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir stark genug sind, frühzeitig die nötigen Punkte zu holen. Beginnen wollen wir damit am Sonntag gegen Erlinghausen, die beiden wichtigen Auswärtsspiele im März in Werdohl und Drolshagen haben wir auch schon im Hinterkopf. Gut für uns ist, dass wir noch sieben Mal zu Hause spielen.

Die Stärken beider Mannschaften liegen in der Offensive. Gibt es am Sonntag wie in der Hinrunde (5:4 für Hüsten) oder der vergangenen Saison (6:4 für Hüsten und 5:3 für Erlinghausen) erneut eine Torflut?

Akgüvercin: Dafür werde ich schon sorgen. Beide haben zusammen 74 Tore geschossen (RWE 43, Hüsten 31, Anm. d. Red.). Da müssen doch wieder Tore vorprogrammiert sein. Ich werde meinen Teil beitragen.

Winkler: Die Statistik spricht klar dafür. Wir wollen aber versuchen, unsere Anzahl an Gegentoren zu minimieren. Im Hinspiel haben wir es mit einer leidenschaftlichen und willensstarken Einstellung geschafft, viele Angriffe der Rot-Weißen frühzeitig zu unterbinden. Das wollen wir wiederholen.

Mit Ihren Teams sind Sie in der Vergangenheit bereits mehrfach aufeinander getroffen. Wie schätzen Sie die jeweiligen Stärken Ihres Gegenübers ein?

Akgüvercin: Mark ist ein unangenehmer Gegenspieler. An ihm kommt man nur schwer vorbei. Ich werde aber über mein Tempo kommen, ich glaube, da habe ich einen Vorsprung. Da ich davon ausgehe, dass mich der Gegner doppeln wird, könnten sich unsere Wege am Sonntag sicherlich öfter kreuzen.

Winkler: Bilal ist einer der stärksten Offensivspieler der Landesliga, vielleicht sogar der Beste. Er wurde ja kürzlich auch zum zweitbesten Mittelfeldspieler des vergangenen Jahrzehnts im Hochsauerlandkreis ausgezeichnet. Bilal hat eine enorme Schnelligkeit, brillante Technik und Spielintelligenz sowie einen starken linken Fuß. Wir als Mannschaft kennen ihn aber auch schon seit vielen Jahren und werden wieder gemeinsam eine Lösung finden, damit er seine Stärken möglichst wenig zur Geltung bringen kann.

Jetzt wird’s ernst: Wer gewinnt an diesem Sonntag das HSK-Duell zwischen dem SV Hüsten 09 und RW Erlinghausen?

Akgüvercin: In Hüsten haben wir die vergangenen vier Spiele alle gewonnen – daran wollen wir auch am Sonntag anknüpfen. Von daher tippe ich auf einen 3:1-Sieg für uns.

Winkler: Wir gewinnen mit 3:2.