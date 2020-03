Arnsberg-Oeventrop. Die Handballer der SG Ruhrtal kämpfen vermissen um den Klassenerhalt in der Landesliga. Jetzt machten sie es dem Tabellenführer richtig schwer.

Wieder einmal ein Handballfest in der Ruhrtalhalle: Die war beim Landesliga-Duell der SG Ruhrtal gegen Spitzenreiter HVE Villigst-Ergste sehr gut gefüllt. Und die SGR-Fans waren hellauf begeistert vom Kampfgeist des krassen Außenseiters, der dem Titelfavoriten beinahe einen Punkt abgeknöpft hätte. So gab es großen Applaus bei der Verabschiedung, auch wenn das 30:32 (11:10) und die Auswärtssiege Westfalia Halingens sowie der DJK SG Bösperde die Gefahr des Abstiegs in die Bezirksliga zusätzlich erhöhten.

„Objektiv gesehen geht der HVE-Sieg in Ordnung, denn wir haben ja nie geführt“, sagte Ruhrtals Trainer Frank Moormann. Allerdings merkte man den Schwertern deutlich an, dass sie durch die jüngste Schlappe bei der TG Voerde an Selbstsicherheit eingebüßt hatten. Mit viel Dynamik gelang es dem Neuling, aus dem 0:3 ein 4:4 zu machen und nach dem 6:11 wieder bis auf ein Tor heranzukommen.

Trainer spricht Team Mut zu

Das war besonders bemerkenswert, weil nach dem Halblinken Lukas Struwe auch Spielmacher und Hauptschütze Alex Blanke ausgefallen war. Er musste kurzfristig ins Krankenhaus, konnte aber zum Spieltag entlassen werden und auf der Tribüne zuschauen, wie seine Teamkollegen sich auch in Abschnitt zwei energisch zur Wehr setzten.

Vor allem Linkshänder Tobias Tillmann erwischte einen Sahnetag: Er setzte der HVE-Abwehr mit seinen ebenso wuchtigen wie platzierten Distanzwürfen ähnlich zu wie Aaron Humpert, der erneut seine Vielseitigkeit unter Beweis stellte und gemeinsam mit Matthias Storm die Regisseursrolle ausübte.

Ihre beste Phase hatte die SGR, als sie aus einem 15:19 (36.) ein 24:24 machte. Der Gast zog dann jedoch auf 28:25 und 31:27 davon – die SG Ruhrtal verkürzte allerdings noch in der Schlussminute auf 30:31, ehe der HVE Villigist-Ergste das Spiel entschied. Frank Moormann: „Wir waren auf Augenhöhe. Das gibt uns Mut für die weiteren Aufgaben.“

SG Ruhrtal: Basler; Tillmann (9), Humpert (8), Storm (4/2), Röttger (3), Bauerdick (2), Schmidt (2), Gräbener (1), T. Weber (1), M. Weber, Probst.