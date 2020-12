Langscheid: Doppelfunktion auf Dauer für Droste kein Thema

Sundern-Langscheid Beim Bezirksligisten SuS Langscheid/Enkhausen arbeitet der Trainer zur Zeit auch als Sportlicher Leiter. Das soll sich bald ändern.

Der Fußball-Bezirksligist SuS Langscheid/Enkhausen ist zurzeit auf der Suche nach einem neuen Sportlichen Leiter. Manfred Lopatenko, der bislang das Amt ausgeübt hat, steht aus privaten und gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Der 62-Jährige wird dem Verein vom Sorpesee allerdings weiter in beratender Funktion zur Seite stehen und bleibt auch Trainer der A-Junioren.

Der SuS Langscheid/Enkhausen, der aktuell mit seiner ersten Mannschaft auf Platz sechs in der Bezirksliga 4 überwintert, ist nun auf der Suche nach einem Nachfolger - und der sollte am besten aus den eigenen Reihen kommen.

Kaderplanung weit fortgeschritten

Die Planungen für die Saison 2021/2022 hat erst einmal Trainer Mario Mario übernommen. „Ich habe mit allen Spielern aus der ersten Mannschaft gesprochen. Es fehlen nur noch drei Zusagen. Der Rest hat mir in die Hand versprochen, in Langscheid zu bleiben“, teilt Droste mit. Zugesagt haben unter anderem Führungsspieler wie Torwart Andree Seidel, Kapitän Dominik Meisterjahn und Stürmer René Weißbach.

Mario Droste schließt allerdings aus, das er beim SuS Langscheid/Enkhausen in Zukunft in einer Doppel-Funktion als Trainer und Sportlicher Leiter tätig sein wird. „Ich stehe für die Doppelfunktion nur vorübergehend und nicht langfristig zur Verfügung“, sagt der SuS-Coach und ergänzt abschließend: „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir einen Nachfolger für Manfred Lopatenko, der als Sportlicher Leiter einen hervorragenden Job gemacht hat, in den eigenen Reihen finden werden.“