Leichtathletik: Team-Titeljagd soll in Hüsten stattfinden

Kaiserau. Die Leichtathleten in Westfalen planen trotz Corona Westfalenmeisterschaften in 2021. Eine davon soll in Hüsten stattfinden.

Der Wettkampf- und Meisterschaftsbetrieb in der westfälischen Leichtathletik wird im Sommer 2021 noch stark von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängen und eingeschränkt sein. Deshalb kann das bisher übliche Angebot in diesem Sommer nicht durchgeführt werden. Die Verantwortlichen des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes (FLVW) wollen sich auf das noch Machbare konzentrieren. Auf der Frühjahrstagung der Vorsitzenden der Kreis-Leichtathletik-Ausschüsse (VKLA) mit dem Verbands-Leichtathletik-Ausschuss (VLA) am Wochenende stimmten die Teilnehmer den Vorschlägen der Kommission Wettkampforganisation zu, dass für jede Altersgruppe zumindest noch eine Westfalenmeisterschaft stattfinden soll - möglicherweise mit vorheriger Testpflicht der Teilnehmer.

Die geplanten Meisterschaften: NRW-Meisterschaften für Männer/Frauen am 16. Mai in Recklinghausen; FLVW-Jugendmeisterschaften (U20/18/16) am 5./6. Juni in Bochum; westfälische Mehrkampfmeisterschaften plus U16-Blockwettkampf am 12./13. Juni in Lage; westfälische Seniorenmeisterschaften am 28. August in Bielefeld; NRW-Hammerwurfmeisterschaften, eventuell am 18. September in Olfen; FLVW-Mannschaftsmeisterschaften (U14 bis U18) am 25./26. September in Hüsten; Halbmarathon und Cross im Oktober und November.