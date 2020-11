Lenhausen: Pilzsucher findet Zigarettenautomaten in Teich

Lenhausen. Ein aufgebrochener Zigarettenautomat wurde bei Lenhausen in einem Fischteich entsorgt.

Ein Pilzsammler hat am Mittwoch einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in einem Fischteich in Lenhausen aufgefunden. Nach seinen Angaben muss dieser erst nach Samstag, 7. November, dort abgelegt worden sein. Die Feuerwehr Lenhausen barg den Automaten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Automat von unbekannten Tätern gestohlen, dann vermutlich mit einem Bunsenbrenner geöffnet, bevor er in den Teich geworfen wurde.

Keine verwertbaren Spuren

Aufgrund der Wasserlage konnte die Polizei keine verwertbaren Spuren auffinden. Was die Täter erbeuteten, ist derzeit auch noch unklar. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.