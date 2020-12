Lockere Sprüche und tiefer Glaube – bei „Super Mario” Alltag

Sundern-Langscheid. Mario Droste, Fußballtrainer des SuS Langscheid/Enkhausen, kennt immer einen guten Spruch. Doch Droste hat auch eine ernste Seite.

Er arbeite gern mit jungen Spielern zusammen, sagte Mario Droste zuletzt. Dann lachte der Coach des Fußball-Bezirksligisten SuS Langscheid/Enkhausen. „Ich bin ja selbst erst 29 Jahre alt”, ergänzte Droste, „das allerdings schon seit 17 Jahren. Manche Fußballer und Trainer altern einfach nicht”.

Schlagfertig, gewitzt, locker: So ist der mittlerweile 47-Jährige in der Fußballszene im Hochsauerlandkreis und in den Nachbarregionen bestens bekannt. „Super Mario” Droste hat immer einen guten Spruch auf den Lippen und nimmt sich auch selbst mal auf die Schippe. Eine Gabe, zu der sicher nicht jeder fähig ist.

Doch der Langenholthausener hat auch eine ernste Seite, die nicht jeder kennt. Droste ist tiefgläubig, sieht in Gott einen wichtigen Beschützer und im Glauben einen Leitfaden für das Leben. Gerade zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahresausklang ist Mario Droste sein christlicher Glauben wichtig – doch längst nicht nur dann.

So lebt Langscheids Trainer Mario Droste seinen Glauben

Regelmäßig besucht Droste Gottesdienste, über das gesamte Jahr. Zumeist in seinem Heimatort Balve-Langenholthausen, in dem Droste mit Ehefrau Anja und Sohn Maurizio lebt. Der Coach des SuS Langscheid/Enkhausen – der Sportpark Langscheid liegt nur etwa zehn Minuten Anfahrt entfernt – besucht in der Regel die Messen in der Kirche St. Johannes Baptist im Dorfkern von Langenholthausen. „Mir bedeutet der Glaube etwas. Es sind wichtige Werte, die dadurch vermittelt werden”, sagt Droste.

Woher sein enger Bezug zum Glauben komme? Er sei nun mal auf dem Dorf aufgewachsen, betont der Fußballer achselzuckend. „Wir sind samstagsabends oder sonntagsmorgens in die Kirche gegangen. Ich bin dann dabei geblieben”, erklärt Droste, der mitunter auch auf Gottesdienste in den anliegenden Orten Balve, Garbeck oder Mellen ausweicht. Aus seinem Glauben zieht Mario Droste viel Kraft: „In meinem Leben ist vieles gut gelaufen, sowohl privat als auch beruflich. Es ist alles gut, und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass da oben jemand aufpasst.”

Fußballer frotzeln, und jeder weiß: „Super Mario” Droste macht dabei natürlich gerne mit. Doch zu seiner ernsteren Seite steht der Sauerländer. „Als ich zum Beispiel bei meinem Start als Trainer in Langscheid erzählt habe, dass mir die Kirche und der Glaube wichtig sind, haben mich meine Spieler erst mal für verrückt erklärt. Ich bin aber nach wie vor an drei von vier Wochenenden im Monat in der Messe”, sagt Droste.

Die Aufstellung in der Kirchenbank

Seit nun mehr 17 Jahren ist der positiv Fußballverrückte mit kaum einer Unterbrechung als Trainer im heimischen Fußball aktiv. „Wenn ich vor Spielen im Gottesdienst bin, überlege ich mir die Aufstellung manchmal am Ende der Messe”, verrät Droste und lacht. Erstmals in seinem Leben konnte der 47-Jährige an Heiligabend 2020 keinen Gottesdienst besuchen. Aufgrund der Coronapandemie war das nicht möglich. „Da hat auf jeden Fall etwas gefehlt”, sagt er.

Bei aller Lockerheit, die bei der Arbeit im Amateurfußball nötig und gut sei, verfüge er immer auch schon „über diese Härte gegen mich selbst. Ich bin sehr ehrgeizig und kann nicht verlieren”, sagt Droste. Mit 45 erzielten Saisontreffern ist der Ex-Stürmer immer noch der treffsicherste Spieler in der Geschichte der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes”. Früher ging Mario Droste stets als letzter Spieler seines Teams aus der Kabine auf das Spielfeld. In seiner Sporttasche hatte er immer ein Kruzifix dabei und schaute es vor dem Hinausgehen noch schnell an, um Kraft zu tanken. Fünf Aufstiege als Spieler, vier Aufstiege als Trainer: „Es ging für mich oft nach oben, das kann ich schon so sagen”, so Droste.

Seinen Ehrgeiz hat der Ex-Stürmer auch für sich persönlich umgewandelt. Er läuft regelmäßig, drei bis vier Mal in der Woche, zusammen etwa 40 bis 50 Kilometer. „Dabei bin ich früher als Spieler in einer Trainingswoche zusammengerechnet höchstens 400 Meter gelaufen”, erzählt Droste und lacht.

Starke Zwischenbilanz mit dem SuS Langscheid/Enkhausen

Seit genau einem Jahr ist der Langenholthausener wieder an einen für ihn absoluten Sehnsuchtsort zurückgekehrt: nach Sundern-Langscheid. 2005 verließ Mario Droste den Verein, 15 Jahre später im Januar 2020 klappte es endlich und er wurde neuer Coach. In der Fußball-Bezirksliga 4 ist Droste mit dem SuS und seiner jungen, neuformierten Mannschaft aktuell Tabellensechster – eine starke Zwischenbilanz. „Nur mit Spaß bekommst Du auf Dauer sicher keinen Erfolg hin”, sagt Droste, „Du musst auch mal laut werden und unbequeme Entscheidungen treffen”.

Bislang scheint das auch in Langscheid zu funktionieren. „Es läuft super, die Jungs ziehen gut mit”, sagt Droste. Für das neue Jahr wünscht sich der Fußballtrainer insbesondere eine Entspannung der durch die Coronapandemie angespannten Lage und „halbwegs wieder eine Normalität”. Insgesamt sei er aber unheimlich zufrieden, sagt Mario Droste. „In meinem Leben kann gerne alles so weiterlaufen wie bisher.”