„Majlen Sunshine Race“: MTB-Elite fasziniert von Winterberg

Winterberg. Mit dem „Majlen Sunshine Race“ fand nun ein spektakuläres Mountainbike-Rennen in Winterberg statt. Die MTB-Elite zeigte sich fasziniert.

Es war nicht das erste internationale Mountainbike-Rennen in Winterberg, doch mit Sicherheit eines der spektakulärsten. Mit dem in der olympischen Disziplin Cross County (XCO) ausgetragenen „Majlen Sunshine Race“ fand nun in Winterberg ein Wettbewerb in der internationalen UCI-Kategorie C2 statt. Und die Veranstaltung fand großen Anklang: Laut den Ausrichtern haben mehr als 500 Mountainbiker vor allem aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien an dem Event teilgenommen.

Das Rennen fand im Zuge des Drei-Nationen-MTB-Cups der Internationalen Bundesliga und des NRW-MTB-XCO-Cups statt. Viele Starter, darunter zahlreiche Top-Fahrer der Szene, schwärmten von der wunderschönen, bergigen und waldreichen Strecke im und um den Trailpark Winterberg. Viele der Sportler baten zudem darum, das Event im kommenden Jahr zu wiederholen. Auch bei den jüngsten Aktiven, die in den Schnupperrennen den MTB-Sport ausprobierten, herrschte durchweg Begeisterung.

Winterberg: Das ist der Drei-Nationen-Cup

Der Drei-Nationen-MTB-Cup existiert seit 2018 und ist eine internationale Rennserie mit jeweils drei Veranstaltern in Belgien, den Niederlanden und Deutschland. In diesem Jahr sind es jedoch nur zwei deutsche Veranstalter: Neben Winterberg ist noch der langjährige Veranstalter im sauerländischen Ort Lennestadt-Saalhausen (Kreis Olpe) mit dabei. Ziel der Radsportverbände aus Belgien (Belgian Cycling), der Königlich Niederländischen Radsport Union (KNWU) und des Radsportverbandes NRW war es, in der Heimat der Verbände eine erstklassige Rennserie auf internationalem Niveau mit großer Leistungsdichte und einem recht kurzen Anreiseweg zu etablieren.

„Wichtig ist jedoch auch, bei unseren Nachwuchssportlern durch das Flair der fantastischen MTB-Events die Leidenschaft am MTB-Sport zu entfachen“, erklärten die Veranstalter. Im laufenden Jahr werden acht Events Bestandteil des Cups sein, je drei in den Niederlanden und Belgien und dazu zwei in Deutschland.

In Winterberg wurden neben den Rennen der Elite und der Juniorenklassen weitere Wettbewerbe durchgeführt, wie etwa ein Short-Track-Rennen (XCC) der Kategorie C3 für die Rennklasse Elite im Zuge der Internationalen MTB-Bundesliga. Nach dem ersten Veranstaltungstag folgte vor Ort rund um die Bremberg Klause eine große After-Race-Party, zudem präsentierten im Zuge einer Ausstellung Anbieter und Unternehmen aus dem Radsport ihre neuesten Produkte. Die Besucher konnten vor Ort beispielsweise auch an einer Wettkampf-Challenge teilnehmen und dabei attraktive Preise gewinnen.

