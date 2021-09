Maren Hammerschmidt: DM-Aus, aber eine gute Nachricht

Winterberg. Maren Hammerschmidt, Biathletin des SK Winterberg, verpasst die DM. Ihr Klub ist bei den Rennen aber vertreten – und auch sie ist zuversichtlich.

Im vergangenen Jahr gewann Maren Hammerschmidt Sprint-Silber bei der deutschen Meisterschaft. In diesem Jahr wird die Biathletin des SK Winterberg medaillenlos bleiben. Denn wie erwartet verzichtet die 31-Jährige auf einen Start bei den Titelkämpfen, die an diesem Freitag beginnen. Hammerschmidt gab aber zugleich Entwarnung.

Hammerschmidt „rollt“ wieder

„Das Knie wird immer besser, aber ein Start bei der DM würde aktuell keinen Sinn machen“, sagt die Winterbergerin. „Die gute Nachricht: Es rollt endlich wieder.“ Heißt: Hammerschmidt muss sich im Training nicht mehr nur auf Athletikübungen für die Arme oder den Oberkörper begnügen, sondern kann wieder auf Skirollern an ihrer Laufform arbeiten.

++++ Lesen Sie auch: Maren Hammerschmidt: Diese Nachricht beruhigt vor der DM ++++

Die Farben des SK Winterberg werden bei den Titelkämpfen in Bayerisch Eisenstein am Arber dennoch vertreten: Die 21-jährige Jana Fiedler misst sich mit Stars wie Denise Herrmann, Vanessa Hinz oder Franziska Preuß. Mit einem Platz unter den ersten Zehn in ihrer Altersklasse wäre Fiedler jedoch bereits „sehr zufrieden“.

Der Zeitplan der DM

Freitag, 10. September, Einzellauf: 11 Uhr Einzellauf Männer (15 km), 13.30 Uhr Einzellauf Frauen (12,5 km). - Samstag, 11. September, Sprint: 11 Uhr Sprint Männer (10 km), 13.30 Uhr Sprint Frauen (7,5 km). - Sonntag, 12. September, Verfolgung: 10:30 Uhr Verfolgung Männer (12,5 km), 13 Uhr Verfolgung Frauen (10 km).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg