Maren Hammerschmidt: Hiobsbotschaft kurz vor der DM

Winterberg. Kurz vor der DM erleidet Maren Hammerschmidt, Biathletin des SK Winterberg, einen Rückschlag in der Saisonvorbereitung. Das ist passiert.

Auf diesen Lehrgang in den französischen Pyrenäen freute sich Maren Hammerschmidt besonders. „Ich war dort noch nie“, sagte die Biathletin des SK Winterberg, die unlängst auch durch eine besondere Tierschutz-Aktion auf sich aufmerksam machte. Doch anstatt wie Denise Herrmann und Co. Höhenluft einzuatmen, sitzt die 31-Jährige angeschlagen in ihrer Wahlheimat Ruhpolding. Sie will Ruhe bewahren – wenngleich der erste wichtige Termin der Saison vor der Tür steht.

DM beginnt am 9. September

„Bislang bin ich echt gut durch die Vorbereitung gekommen“, erzählte Maren Hammerschmidt in dem Gespräch mit dieser Zeitung, in dem sie auch von ihren Aktivitäten auf Mallorca berichtete. Wenig später erwischte es die Staffel-Weltmeisterin von 2018: „Durch eine Entzündung im Knie konnte ich leider nicht mit den Mädels zum Lehrgang nach Frankreich fahren“, erklärte Hammerschmidt.

Dort sollte in einem weiteren so genannten Höhenblock erneut an den konditionellen Grundlagen für eine erfolgreiche Saison im Weltcup mit dem Winter-Höhepunkt Olympische Spiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) gearbeitet werden. „Die ersten Lehrgänge in der Höhe waren echt gut“, erklärte die Sauerländerin, die sich auch mit Blick auf die deutschen Meisterschaften gut im Plan sah.

Vom 9. bis 12. September gehen diese im Bayrischen Wald im Hohenzollern Skistadion am Arber über die Bühne. Zwar werden die noch freien Weltcup-Tickets nicht mehr nur nach den Ergebnissen bei der DM vergeben, aber ein starker Auftritt auf Rollski und am Schießstand lässt die Weltcup-Chancen durchaus steigen. Deshalb sagte Maren Hammerschmidt: „Jetzt heißt es viel Physio und Ruhe bewahren, damit ich schnell wieder angreifen kann.“

Der Zeitplan der DM

Donnerstag, 9. September: Offizielles Training (ohne Zuschauer), ab 10 Uhr Männer, ab 13 Uhr Frauen. - Freitag, 10. September, Einzellauf: 11 Uhr Einzellauf Männer (15 km), 13.30 Uhr Einzellauf Frauen (12,5 km). - Samstag, 11. September, Sprint: 11 Uhr Sprint Männer (10 km), 13.30 Uhr Sprint Frauen (7,5 km). - Sonntag, 12. September, Verfolgung: 10:30 Uhr Verfolgung Männer (12,5 km), 13 Uhr Verfolgung Frauen (10 km).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg