Mario Droste wird neuer Trainer des SuS Langscheid/Enkhausen

Der Kreis hat sich geschlossen, und der Ex-Torjäger wird jetzt Chef-Coach. Mario Droste übernimmt ab Januar 2020 den Trainerposten beim Fußball-Bezirksligisten SuS Langscheid/Enkhausen und wird Nachfolger von Manuel Sander, der sein Amt im November zur Verfügung gestellt hatte. Anschließend war die Mannschaft bis zur Winterpause von Reserve-Trainer Cesare De Leo betreut worden.

Der 46-jährige Mario Droste, der als Spieler nur „Super-Mario“ gerufen wurde, hat bereits von 2000 bis 2005 das Trikot der Mannschaft vom Sorpesee getragen. Zurzeit ist Droste noch Geschäftsführer des Landesligisten TuS Langenholthausen, er wird aber den Posten im Zuge der Generalversammlung im Januar zur Verfügung stellen.

„Für mich ist die Aufgabe eine Herzensangelegenheit. Eigentlich war ich ja schon im Fußball-Ruhestand, aber für den SuS Langscheid/Enkhausen kehre ich gerne auf die Trainerbank zurück“, erklärt Mario Droste im Gespräch mit der Sauerlandsport-Redaktion. „Ich habe in Langscheid meine schönste Zeit als Fußballer erlebt. Ich bin mit der Mannschaft zwei Mal in die Landesliga aufgestiegen. So etwas vergisst man nie.“

Durchwachsene Hinrunde

Auch beim SuS Langscheid/Enkhausen freut man sich auf die Zusammenarbeit. „Mario passt hervorragend zum SuS. Er kennt den Verein, das Umfeld sowie die Mannschaft“, sagt Manfred Lopatenko, Sportlicher Leiter des SuS und weiter: „Unsere Vereinbarung gilt erst einmal bis Saisonende.“ Der SuS Langscheid/Enkhausen und auch Mario Droste schließen allerdings eine weitere Zusammenarbeit über den Sommer hinaus nicht aus. „Wir werden uns im April zusammensetzen“, sagt Droste und ergänzt kämpferisch: „Jetzt gilt es erst einmal, aus der Mannschaft wieder eine Mannschaft zu machen.“

Der SuS Langscheid/Enkhausen überwintert nach einer durchwachsenen Hinrunde auf Tabellenplatz sechs in der „Bundesliga des Sauerlandes“. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arpe/Wormbach beträgt aber schon stolze elf Punkte. „Die Meisterschaft ist für uns gelaufen. Aber wer mich kennt, der weiß auch, dass ich eines überhaupt nicht mag: und das ist verlieren. Ich will mit den Jungs jetzt das Bestmögliche erreichen. Der Kader ist fein, aber natürlich auch klein. Ergänzungen in der Winterpause wären deswegen schon schön.“

Erste Einheit am 9. Januar

Seine erste Trainingseinheit als Coach des SuS Langscheid/Enkhausen wird Mario Droste voraussichtlich am Donnerstag, 9. Januar 2020, leiten. „Wir wollen in der Vorbereitung die Grundlage für eine gute Restserie legen“, sagt Droste. Der SuS Langscheid/Enkhausen startet am Sonntag, 16. Februar 2020, mit einem Heimspiel gegen den VfB Marsberg in die verbleibenden zwölf Meisterschaftsspiele der Saison 2019/20. „Wir sind aktuell punktgleich mit dem Tabellenvierten aus Hüingsen und liegen auch nur sechs Zähler hinter Platz drei. Warum sollen wir nicht noch ,best of the Rest’ hinter dem Spitzenduo aus Arpe und Wünnenberg werden?“

Vierte Trainerstation

Für Mario Droste ist der SuS Langscheid/Enkhausen die vierte Trainerstation. Nach neun Jahren beim Landesligisten TuS Langenholthausen, mit dem er ein Mal Meister der B-Kreisliga und drei Mal Meister der A-Kreisliga Arnsberg geworden ist, war er Coach der Sportfreunde Hüingsen (Spielzeiten 2015/16 und 2016/17) sowie des SSV Küntrop (November 2017 bis Sommer 2019).

„Ich hatte in den vergangenen Monaten einige Anfragen, ob ich nicht doch wieder als Trainer oder Sportlicher Leiter aktiv werden möchte. Aber ich habe allen Vereinen eine Absage erteilt“, berichtet Droste. „Bis jetzt der SuS Langscheid/Enkhausen angefragt hat. Da konnte ich einfach nicht nein sagen.“

Und damit schließt sich der Kreis für Mario Droste und den SuS Langscheid/Enkhausen.