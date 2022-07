Rollski-Rennen Melina Schöttes in Willingen: „Gab fast einen Massensturz“

Willingen. Melina Schöttes nahm ihr Aus gelassen. Beim Rollski-Rennen in Willingen trat sie gegen Olympiasiegerinnen an – und sprach später darüber.

Melina Schöttes nahm ihr Aus gelassen. Die Langläuferin des SC Oberhundem, die in Bestwig eine Ausbildung zur Physiotherapeutin macht, hatte sich beim Rollski-Rennen „Rund um den Sauerlandstern“ in Willingen fünf Runden lang unter anderem mit den Olympiasiegerinnen Katharina Hennig und Victoria Carl gemessen, ehe sie auf Grund des Modus’ aus dem Teilnehmerfeld genommen wurde. Anschließend erklärte die 24-Jährige, was da mit ihr los war.

Frau Schöttes, für Sie war das Rennen „Rund um den Sauerlandstern“ früh beendet. Was war denn da los?

Melina Schöttes: (lacht) Ich hatte über den vergangenen Winter recht viel Trainingsrückstand und bin längst noch nicht wieder auf dem Niveau, das mein Anspruch ist. Dafür habe ich mich – zudem mit der klassischen Lauftechnik – recht gut geschlagen, finde ich.

Zufrieden sehen Sie allerdings nicht aus.

Ich bin auch nicht zufrieden, weil ich gehofft hatte, dass zwei, drei Runden mehr drin gewesen wären.

Die Olympiasiegerinnen Katharina Hennig und Victoria Carl siegten erwartungsgemäß, aber: Wie hat es Ihnen denn gefallen, überhaupt mal in der heimischen Region ein solches Rennen zu bestreiten?

Olympia-Stars bei Rollski-Rennen in Willingen Olympia-Stars bei Rollski-Rennen in Willingen Das Rollski-Rennen "Rund um den Sauerlandstern" im Rahmen der Sommerleistungskontrolle der Langläufer des Deutschen Skiverbandes (DSV) gewann Katharina Hennig (Startnummer 33) vor Victoria Carl (34) und Laura Gimmler (37). Melina Schöttes (Oberhundem/51) kam auf Rang 19. Unter den Zuschauern war auch Jochen Behle (mit grellgelbem T-Shirt). Foto: Falk Blesken

Olympia-Stars bei Rollski-Rennen in Willingen Das Rollski-Rennen "Rund um den Sauerlandstern" im Rahmen der Sommerleistungskontrolle der Langläufer des Deutschen Skiverbandes (DSV) gewann bei den Herren Thomas Bing (Startnummer 57) vor Albert Kuchler (58) und Friedrich Moch (53). Vom SK Winterberg starteten in Willingen Lennard Kersting (68) und Fabian Reich (69). Unter den Zuschauern war auch Jochen Behle (grellgelbes T-Shirt). Cheftrainer Peter Schlickenrieder stand später Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Wir haben vor drei oder vier Jahren mal so eine Sommerleistungskontrolle wie diese jetzt im Langlaufzentrum Westfeld und in Winterberg gehabt, glaube ich. Jetzt hier mitten durch den Ort zu fahren, zieht ja wie man sieht schon den einen oder anderen Zuschauer an. Das ist ja auch das Ziel, die Rollski-Rennen populärer zu machen. Mir gefällt es sehr gut.

Und wie gefällt Ihnen der Rundkurs mit diesem knackigen Anstieg?

Das Rennen war einerseits dadurch recht spannend, andererseits ist auch das Format cool, dass nach drei absolvierten Runden jeweils die letzte Läuferin ausscheidet. Weil man direkt nach dem Anstieg aus dem Rennen genommen wurde, war das Tempo dort nochmal höher. Es wurde nicht gebummelt, nicht taktiert. Nur in der ersten Runde haben die Führenden in der Kurve vor der Abfahrt kurz gebremst – es gab fast einen Massensturz. Aber es ist alles gut gegangen.

