Meschede: Bock auf Hallenfußball? 3 x 2 Tickets zu gewinnen

Auch sportlich hat das ALS Champion Masters in der Mescheder Dünnefeldhalle viel zu bieten.

Meschede. Diese Zeitung verlost kurz vor den Feiertagen 3 x 2 Eintrittskarten für das ALS Champion Masters Meschede. So nehmen Sie an der Verlosung teil:

Drei Tage Hallenfußball in einer sicher rappelvollen Sporthalle im Dünnefeld, 24 Mannschaften aufgeteilt auf sechs Gruppen – und jede Menge Vorfreude: Die Jubiläumsausgabe des ALS Champion Masters weckt schon vor dem Start in die Feiertage Begehrlichkeiten. Passend zum Weihnachtsfest verlost diese Zeitung nun 3 x 2 Karten für das Spektakel in der Halle.

Um an der Verlosung für die insgesamt sechs Tickets (jeweils freier Eintritt für alle drei Veranstaltungstage) teilzunehmen, schreiben Interessierte bitte bis Mittwoch, 21. Dezember, 12 Uhr, eine E-Mail mit ihren Kontaktdaten (Vor- und Nachname sowie Anschrift) an diese Adresse: sauerlandsport-wp@

funkemedien.de.

Unter allen Einsendungen entscheidet das Los. Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt und können ihre Tickets am Einlass gegen Vorlage des Personalausweises abholen.

