MSK Neheim-Hüsten: Minigolfer steigen in 1. Bundesliga auf

Die Minigolfsportler des MSK Neheim-Hüsten haben es geschafft: 27 Jahre nach ihrem bislang letzten Aufenthalt dort steigen sie in die 1. Liga auf

Hannover. „Das Ziel war es von Anfang an, aufzusteigen“, erzählt Pressewart Sven Klöckener. Nachdem die erste Mannschaft des MSK Neheim-Hüsten zuletzt 1995 in der höchsten deutschen Liga gespielt hatte, wurde auf der Kombianlage des Bahnen-Golf-Clubs Hannover jetzt der Aufstieg in die 1. Minigolf-Bundesliga perfekt gemacht.

Minigolf in Arnsberg: So läuft das Aufstiegsspiel

Die Saison in der 2. Liga wurde ungeschlagen auf Rang eins beendet. Dadurch durfte der MSK gegen die Sportfreunde vom Miniatur-Golfsport-Club Göttingen um den Aufstieg in Liga eins spielen. „Die Vorbereitungen auf solche Spiele verlaufen etwas anders als in anderen Sportarten“, sagt Sven Klöckener.

Einige Spieler seien bereits einige Wochen vorher nach Hannover gefahren, um auf den Bahnen zu trainieren. Am ersten von insgesamt zwei Tagen wurden vier Runden auf Beton gespielt. Hier konnte der MSK Neheim-Hüsten seine Routine auf den Bahnen voll ausspielen und hatte zum Spieltagsende einen Vorsprung von 26 Schlägen.

Am zweiten Turniertag standen vier Runden auf der Eternitanlage an. Nachdem in der ersten Runde ein leichter Fehlstart hinlegt wurde, konnte das Team aus Göttingen in dieser einen Runde 21 Schläge aufholen. Dem MSK Neheim-Hüsten gelang es aber, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den Vorsprung wieder deutlich ausbauen, so Sven Klöckener. „Die Stimmung war durchweg positiv, und so konnte sich das Team dann auch wieder fangen“, erklärt er. Am Ende der acht gespielten Runden gewann die Mannschaft des MSK mit 1269 zu 1296 Schlägen. „ Wir waren einfach besser“, sagte der Funktionär.

Damit war der Wiederaufstieg nach 17 Jahren endlich geschafft. „Wir sind alle superstolz und froh, dass es endlich wieder geklappt hat mit dem Aufstieg“, freut sich Sven Klöckener. Die Herrenmannschaft spielt somit in der kommenden Saison wieder in der 1. Bundesliga Nord. „Der Aufwand hat sich gelohnt“, betont Sven Klöckener, dessen Sohn Lauro zum Team gehört. Bester Spieler des Wettkampfes war Felix vom Bruch mit 205 Schlägen.

Für den MSK Neheim-Hüsten spielten: Lauro Klöckener (210), Felix vom Bruch (205), René Springob (221), Florian Becker (217), Tim Blöcker (206), Marvin Neufeld (210) und Ersatzspieler Tobias Fuchs (213). Betreut wurde das Team durch Melissa Krane und Kai Stelzer.

