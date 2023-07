Wintersport Nach 24 Jahren an der Spitze: NWBSV verabschiedet Stork

Winterberg. Er hinterlässt beim Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverband große Fußstapfen: Winfried Stork. Der Präsident wurde verabschiedet.

Die Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverbandes (NWBSV) in der Veltins-EisArena in Winterberg stand ganz im Zeichen der Verabschiedung von Winfried Stork, der nach 24 Jahren an der Spitze sein Amt abgab. Der Vorsitzende des BRC Hallenberg, Hans-Jürgen Köhne, bislang als Vizepräsident schon seit 1996 im Vorstand des NWBSV aktiv, wurde zum neuen Präsidenten gewählt.

Stork wurde einstimmig zum Ehrenpräsidenten ernannt und bekam von seinem Nachfolger die Goldene Ehrennadel des Verbands angesteckt. Als neue Vizepräsidentin erhielt Manuela Senger vom BRC Hallenberg das Votum, sie ist 2. Vorsitzende des BRC. Mit ihr ist der erste Schritt im Generationswechsel in der Führung des NWBSV vollzogen. Alois Schnorbus, als zweiter Vizepräsident seit 2001 im Amt, hatte bereits im Vorjahr angekündigt, nach Ablauf seiner Wahlzeit im Jahr 2024 nicht mehr zu kandidieren.

In seiner Abschiedsrede verwies Stork auf den Fluch und Segen der Arbeit beim NWBSV. Er sagte: „Ein Segen sind die Erfolge im Leistungssport, der 95 Prozent unserer Arbeit abbildet. Es ist aber ein intensiver Weg mit manchem Dropout. Der Fluch ist daher, dass wir gefordert sind. Der Leistungssport ist immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wir müssen kämpfen. Ich wünsche mir Strukturen, die mehr an der Basis gesteuert werden müssen.“ Winfried Stork ergänzte: „Das Tollste waren die Begegnungen mit den vielen Menschen. Das hat meinen Horizont erweitert.“

