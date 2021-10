Fußball Nach prima Auftritt in Winterberg: BVB spielt jetzt in Balve

Balve/Sundern. Die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund hat beim Auftritt in Winterberg die Massen verzückt. Jetzt folgt das nächste Spiel in HSK-Nähe.

Beim VfR Winterberg wissen sie genau, wie lohnenswert ein Besuch der Traditionsmannschaft der Fußballer von Borussia Dortmund ist. Anlässlich des 100. Geburtstages des VfR Winterberg spielten Anfang September zahlreiche Ex-Profis wie Antonio da Silva, Günter Kutowski, Theo Schneider, Francis Bugri und David Odonkor in einem Freundschaftsspiel für den BVB am Postteich in der Wintersportmetropole – und 800 Zuschauer wollten dabei sein. Auch BVB-Chef Hans-Joachim „Aki“ Watze, der selbst Sauerländer ist, war vor Ort mit dabei. Eine Spielgemeinschaft aus dem HSK und benachbarten Märkischen Kreis spielt nun auch gegen die BVB-Traditionsmannschaft – für einen guten Zweck.

Weil Mitte Juli Teile des Märkischen Kreises und des Hochsauerlandkreises wie etwa Sundern-Hachen schwer von der Flutkatastrophe getroffen wurden (wir berichteten), wollen die Fußballer der Alte-Herren-Spielgemeinschaft der Vereine SuS Beckum, FC Sauerlandia Hövel und des SV Rot-Weiß Mellen helfen. Sie richten nun am Samstag, 30. Oktober, 15.30 Uhr, in der Düsterloh-Arena des benachbarten Landesligisten TuS Langenholthausen ein Benefizspiel gegen die BVB-Traditionsmannschaft aus.

BVB in Balve: Hüpfburg, Tombola und Spenden

Die Spielgemeinschaft Beckum/Hövel/Mellen empfängt die Ex-Profis des BVB um 15.30 Uhr, geöffnet sein werden die Tore der Düsterloh-Arena schon um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der gesamte Erlös der Veranstaltung wird der Flutopferhilfe der Region gespendet. Daher danken die Veranstalter auch dem TuS Langenholthausen mit Vereinschef Charly Grote, die die Anlage kostenfrei zur Verfügung stellen.

Rund um das Spiel soll es einige Attraktionen geben. So können sich die Besucher am reichhaltigen Kuchenbüfett oder am Grillstand stärken. Für die Kinder und Jugendlichen wird am Samstag vor Ort eine Hüpfburg aufgebaut.

Um den Erlös der Veranstaltung zu erhöhen, fanden sich auch noch einige Förderer, die die Veranstalter mit tollen Preisen für eine Tombola unterstützen. Der Hauptpreis wird eine Krombacher-Brauereibesichtigung für 40 Personen sein. Des Weiteren wird es neben einigen Sachpreisen der Brauerei Veltins und des FC Bayern München auch noch Ticketgutscheine für Eishockey-Erstligist Iserlohn Roosters und für den Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 geben. „Über weitere Spenden am Eingang würden wir uns sehr freuen“, heißt es vom Veranstalter.

Der Einlass erfolgt nach den Drei-G-Regeln. In den Gebäuden vor Ort herrscht die Maskenpflicht.

