Nach Riesenfehler verpasst Laura Nolte das Podium erneut

Laura Nolte (BSC Winterberg) vergab beim Weltcup in Altenberg die Chance auf einen Podiumsplatz im Monobob durch einen Riesenfehler.

Altenberg. In ihren ersten drei Saisonrennen im Monobob stand Laura Nolte (Winterberg) immer auf dem Podest. Nun folgte in Altenberg das zweite ohne.

René Spies sah sich einmal mehr bestätigt. „Das war eine Demonstration der Stärke der Nordamerikanerinnen“, sagte der Cheftrainer der deutschen Bobfahrerinnen: „Sie werden uns auch bei Olympia das Leben sehr, sehr schwer machen.“ Spies sagte dies nach dem Wettbewerb im Monobob im Rahmen des Weltcups in Altenberg. Selbst Laura Nolte, Pilotin des BSC Winterberg, schaffte es zum zweiten Mal in Folge nicht aufs Podest.

Nolte nicht zufrieden

„Ich bin nicht zufrieden“, sagte Nolte, die beim Heim-Weltcup in Winterberg vor Wochenfrist zum ersten Mal in dieser Saison das Podest verpasst hatte und Vierte geworden war, nach dem vierten Platz in Altenberg. „Der erste Lauf war sehr, sehr gut. Ich wusste, dass, wenn ich zwei, drei Kleinigkeiten besser mache, sogar mehr drin ist als Rang drei – ich habe es aber nicht besser gemacht“, erklärte sie.

++++ Lesen Sie auch: Winterberg: So erklärt Laura Nolte Rang vier im Monobob ++++

Den Sieg sicherte sich die Kanadierin Christine de Bruin vor ihrer Teamkollegin Cynthia Appiah, die nach Durchgang eins noch in Führung gelegen hatte. Dritte wurde die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus den USA. Nolte, Dritte zur Halbzeit, wies 0,43 Sekunden Rückstand auf de Bruin auf. „Im zweiten Lauf hatte ich in Kurve zwölf einen großen Fehler und bin dann in die 13 reingedriftet“, sagte die BSC-Pilotin.

Das sagt der Bundestrainer

Hinter Nolte kam die Wiesbadenerin Kim Kalicki auf Rang fünf. Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen, die neben Nolte bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) im Monobob startet, landete auf Platz sieben.

++++ Lesen Sie auch: Winterberg: Darum muss Laura Nolte um Heimsieg zittern ++++

„Es war das geschlossenste Ergebnis in der bisherigen Saison. Laura hatte die Chance, nach ganz oben zu fahren, aber mit dem Riesenfehler im zweiten Lauf war das nicht mehr möglich“, sagte René Spies. Ein dickes Lob sprach er Kim Kalicki aus, die trotz des für sie im Monobob seit wenigen Tagen feststehenden Olympia-Aus’ stark fuhr.

Winterberg: Laura Nolte jubelt über einen speziellen Sieg Winterberg- Laura Nolte jubelt über einen speziellen Sieg

Am Sonntag (10 Uhr) steht für die Damen das Rennen im Zweierbob an. Laura Nolte startet zum ersten Mal mit Anschieberin Viktoria Dönike in dieser Saison.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg