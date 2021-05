Neheim: Neuer Termin für das Pfingstschwimmfest steht fest

Arnsberg. Der Verein hatte lange gekämpft – doch letztlich musste der SV Neptun Neheim-Hüsten sein Pfingstschwimmfest absagen. Jetzt steht der neue Termin.

Wie berichtet, konnte der SV Neptun Neheim-Hüsten sein traditionelles Pfingstschwimmfest auch in diesem Jahr pandemiebedingt nicht austragen. Die Veranstalter hoffen nun auf ein Gelingen im kommenden Jahr – und jetzt steht der Termin für das nächste Pfingstschwimmfest im Freibad Neheim fest.

Nachdem die traditionelle Schwimmsportveranstaltung aufgrund der Coronapandemie weder 2020 noch 2021 stattfinden konnte, soll nun die 49. Ausgabe des Pfingstschwimmfestes vom 3. bis 5. Juni 2022 ausgerichtet werden. „Wir hoffen und freuen uns auf ein Wiedersehen“, erklärten die Hauptorganisatorinnen Patricia Graf und Dorothee Risse im Namen des SV Neptun Neheim-Hüsten.

Zuvor hatte der Schwimmverein in den vergangenen Monaten alles dafür getan, um unter anderen Bedingungen als normalerweise auch in diesem Jahr das Schwimmfest austragen zu können. Unter anderem wurde über die Verkürzung der sportlichen Großveranstaltung auf nur noch zwei Tage (22./23. Mai), die Absage des Rahmenprogramms sowie der Möglichkeit für die Sportlerinnen und Sportler, vor Ort im Freibad in Neheim zu übernachten, nachgedacht.

Am Ende sorgten zu viele Unwägbarkeiten – auch bei der Frage, ob man auf Kosten sitzenbleiben würde – für die Absage. Nun hofft der SV Neptun Neheim-Hüsten auf die 49. Ausgabe vom 3. bis 5. Juni 2022.

