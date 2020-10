Neheimer Kollektiv trotzt hoch gehandelter DJK TuS Hordel

Neheim. Fußball-Westfalenligist SC Neheim trotzt dem „Starensemble“ der DJK TuS Hordel um Ex-Profi und Trainer Frank Benatelli. So siegt der SC mit 3:0.

Der SC Neheim hat in der Fußball-Westfalenliga 2 seinen dritten Saisonsieg gefeiert. Gegen die mit gleich mehreren ehemals höherklassig aktiven Spielern gespickte DJK TuS Hordel um Neu-Coach und Ex-Profi Frank Benatelli gewann der SC mit 3:0 (1:0).

Westfalenligist SC Neheim schlägt die DJK TuS Hordel mit 3-0 Westfalenligist SC Neheim schlägt die DJK TuS Hordel mit 3-0 In der Fußball-Westfalenliga 2 besiegt der SC Neheim die DJK TuS Hordel mit 3:0. Foto: Georg Giannakis

„Das Kollektiv hat gewonnen. Die Jungs haben fokussiert und clever gespielt. Wir haben jetzt zehn Punkte (nach fünf Spielen, Anmerkung der Redaktion) und können daher von einem wirklichen guten Saisonstart sprechen“, sagte SC-Coach Alex Bruchhage.

Zunächst allerdings hatte Neheims Nummer eins Justin Schröter einen frühen Rückstand der Gastgeber verhindert. Denn bei einem umstrittenen Foulelfmeter für die Gäste behielt der Schlussmann des SC die Nerven und parierte den Ball mit Bravour (11.).

Neheimer Youngster erzielt sein erstes Tor

Diese Szene rüttelte das Bruchhage-Team richtig wach. Und das Neheimer Engagement wurde kurz vor dem Pausenpfiff letztlich mit dem Führungstreffer belohnt: Nach einem starken Pass von Burak Yavuz traf Mahmut Yavuzaslan zum 1:0 (41.) – sein erstes Saisontor.

Nach der Pause blieb der SC Neheim dran und kam zu weiteren hochkarätigen Gelegenheiten. Eine davon nutze Gianluca Greco in der 55. Minute zum 2:0. Die Hordeler spielten sich indes wenige Möglichkeiten heraus – das war auch der guten Ordnung des SC Neheim geschuldet. Lediglich in der 70. Minute setzte Hordels Philipp Dragicevic den Ball an die Querlatte.

Die Hausherren blieben couragiert, drängten auf den dritten Treffer und waren damit erfolgreich: Youngster Felix Fleck erhöhte auf 3:0 (81.) – das war der Endstand. Es war Flecks erstes Tor im Seniorenbereich. „Auch wenn wir eine junge Mannschaft sind und weiterhin Erfahrung sammeln müssen, wissen wir um unsere Stärken. Nun haben wir sie einmal mehr gezeigt“, sagte Alex Bruchhage.

SC Neheim: Schröter; Xhaka, Wulf, Fleck, Scierski, Nettesheim (88. Majewski), Yilmaz, Busch, Yavuz (84. Thiemann), Yavuzaslan (79. Becker), Greco (75. Zekovic). - Tore: 1:0 (41.) Yavuzaslan, 2:0 (55.) Greco, 3:0 (81.) Fleck.