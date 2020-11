Neheimer Sascha Eickel über Gladbach und die Youth League

Neheim/Mönchengladbach. Für den Neheimer Sascha Eickel, Trainer der Fußball-A-Junioren von Borussia Mönchenglddbach, hat sich durch die Corona-Pandemie einiges verändert.

Auch in der Fußball-Bundesliga West der U19-Junioren ruht zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie der Spielbetrieb. „Zumindest dürfen wir trainieren und das machen wir in kleinen Gruppen sowie unter verschärften Regeln zwei Mal am Tag“, sagt der Neheimer Sascha Eickel, Trainer der A-Junioren von Borussia Mönchengladbach.

Der 45-jährige Fußballlehrer hatte sich mit seiner Mannschaft nicht nur auf die Bundesligasaison 2020/2021, sondern vor allem auf die Spiele in der „UEFA Youth League“, der Champions League der U19-Junioren, gefreut. Eickel wäre mit dem Fohlen-Nachwuchs in der Gruppenphase auf Inter Mailand, Real Madrid und Schachtar Donezk getroffen.

Austragungsmodus geändert

Inzwischen hat die UEFA aufgrund der Pandemie den Austragungsmodus geändert. Statt wie bisher analog zu den Profiteams in einer Gruppenphase zu beginnen, wird der Wettbewerb mit den 64 Mannschaften direkt mit K.o.-Spielen eröffnet, und das Ganze erst im März 2021. „Es wären natürlich reizvolle Gegner und schöne Reisen gewesen. Aber es gibt zurzeit wichtigere Dinge“, sagt Eickel, der bei Borussia Mönchengladbach noch Vertrag bis zum 30. Juni 2021 hat.

Über eine Verlängerung ist bislang noch nicht konkret gesprochen worden. „Ich fühle mich hier wohl und auch der Verein möchte mit mir weitermachen. Erste Signale hat es bereits gegeben. Wir werden uns zu gegebener Zeit zusammensetzen“, verrät der 45-Jährige, der in der vergangenen Saison, die sechs Spieltage vor Schluss abgebrochen wurde, mit dem Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach den dritten Platz in A-Junioren-Bundesliga West belegt hatte. Der Rückstand auf den 1. FC Köln, der zum Sieger der Staffel West gekürt wurde, betrug nur vier Punkte. „Der Abbruch hat weh getan. Auch wenn es keine Endrunde um die Deutsche Meisterschaft gegeben hat, wäre eine noch bessere Platzierung in der Liga möglich gewesen“, unterstreicht Eickel im Rückblick.

Es gibt nur eine Einfachrunde

In der laufenden Spieltag haben die A-Junioren von Borussia Mönchengladbach erst zwei Spiele absolviert (1:0 bei Bayer 04 Leverkusen und 0:1 bei Viktoria Köln). Außerdem gab es einen 1:0-Sieg nach Verlängerung im DFB-Pokal bei Viktoria Berlin. „Wir hoffen natürlich alle, dass die Saison fortgesetzt wird. Zum Glück haben wir keinen Terminstress, denn es gibt nur eine Einfachrunde mit 16 Partien für jede Mannschaft“, erklärt der ehemalige Stürmer des SC Neheim und SSV Meschede.

Wann der Re-Start in der Bundesliga der A-Junioren erfolgen wird, steht noch nicht fest. Im Gespräch sind drei Termine: 24. Januar 2021, Mitte Februar oder Anfang März. „Ich rechne mit Mitte Februar“, sagt Eickel. „Hoffentlich sind die Infektionszahlen bis dahin gesunken.“

Familienurlaub gecancelt

Durch die Corona-Pandemie hat sich aber nicht nur der berufliche Alltag von Sascha Eickel verändert. Mit seiner Ehefrau Mareile sowie den Söhnen Lasse (12) und Silas (16) wollte er eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr nach Fuerteventura in den Urlaub fliegen. „Aber das haben wir inzwischen natürlich gecancelt“, berichtet Eickel und ergänzt abschließend: „Ich hatte, wenn ich ehrlich bin, vor einem Jahr nicht mit so einer Entwicklung der Pandemie gerechnet. Jetzt müssen wir alle das Beste aus der Situation machen und uns den Gegebenheiten anpassen.“