Neuer Versuch: HSK-Sportgala in Olsberg um 78 Tage verlegt

Olsberg. Im März 2020 sollte die 23. Ausgabe der HSK-Sportgala durchgeführt werden. Doch auch zwei Jahre später wird das große Event nicht ausgerichtet.

Im März 2020 hatte die 23. Ausgabe der HSK-Sportgala in der Konzerthalle in Olsberg bereits durchgeführt werden sollen. Nach Ausbruch der Coronapandemie auch im HSK folgten jedoch Verlegungen und Ausfälle.

Jetzt steht fest: Nach wiederholten Absagen kann der Ausrichter, der Kreissportbund Hochsauerlandkreis (KSB HSK), auch den neuerlichen Termin am Samstag, 26. März, nicht halten. Pandemiebedingt ist die Großveranstaltung nun auf Samstag, 11. Juni, verlegt worden.

HSK-Sportgala: Das sind die Gründe für die Verlegung

Nach Abstimmung mit dem Organisationskomitee der Gala habe sich der KSB-Vorstand um den Vorsitzenden Detlef Lins auf eine Verschiebung vom März auf den Juni verständigt, erklärte der Kreissportbund. „Vor allem der nötige Vorlauf hinsichtlich Kartenverkauf, Programmplanung et cetera wäre in der derzeitigen Situation noch äußerst schwierig gewesen. Wir benötigen eine möglichst sichere Planungsgrundlage und hoffen im Juni auf eine tolle und nahezu normale Sportgala“, sagte Michael Kaiser, Geschäftsstellenleiter des KSB in Bestwig und einer der Hauptorganisatoren der HSK-Sportgala.

Der neue Plan: Die Großveranstaltung soll nun am Samstag, 11. Juni, in der imposanten Konzerthalle in Olsberg ausgerichtet werden. Zeitlich schwebt den Organisatoren ein Rahmen von 18 bis 22 Uhr vor. Anlässlich der 23. Ausgabe der beliebten Großveranstaltung, die auch Aktiven, die in Randsportarten tätig und erfolgreich sind, stets eine große Bühne bietet, wird es – wie berichtet – zu Änderungen im Ablauf kommen.

Neu ist, dass im Zuge der Gala diesmal die erfolgreichsten Sportler des vergangenen Jahrzehnts – also der Jahre 2010 bis 2019 – gewürdigt werden. Hierbei geht es um die erfolgreichste Sportlerin, den besten Sportler, das beste Team – allesamt aus dem Amateurbereich. Die Sauerländer Profis sollen zudem für diese zehn Jahre mit dem Gerd-Winkler-Ehrenpreis geehrt werden. „Es sind also jeweils die Sieger der Jahre 2010 bis 2019 nominiert“, erklärt Kaiser.

In Olsberg ist ein „hochwertiges“ Programm geplant

Beispielsweise haben die Volleyballerinnen des RC Sorpesee bei der HSK-Sportlerwahl mehrfach einen Preis abgeräumt. Darüber hinaus wird diese Zeitung erneut den Sportsozialpreis vergeben – diesmal als Auszeichnung für Leistungen in den Jahren 2020 und 2021. Ebenso wird im Zuge der Gala ein Gewinner für den Behindertensportpreis (2020 bis 2021) ausgezeichnet.

Nach Aussage des Kreissportbundes soll das Online-Voting nun in der zweiten Märzhälfte mit dem Vorentscheid beginnen, „der Finalentscheid folgt dann nach den Osterferien“. Weitere Informationen zum Voting sollen in Kürze kommuniziert werden.

Wie berichtet, plant der KSB für die 23. Ausgabe der Großveranstaltung wieder mit einer weitgehend „normalen“ HSK-Sportgala. Kurz vor Weihnachten hatte Kaiser angekündigt, dass angesichts der Pandemielage jedoch „mindestens die 2G-Regelung vorherrschen muss – eventuell auch 2G plus –, damit die Veranstaltung durchführbar ist“.

Der KSB als Veranstalter plane trotz Pandemie mit etwa 500 Besuchern. „Wenn wir nur 100 oder 200 Gäste zulassen würden, hätte dies eine finanzielle Schieflage zur Folge. Wir können nur bedingt abspecken. Sonst müsste das Rahmenprogramm ganz anders sein“, so Kaiser. Wie schon im Frühjahr 2019 soll mithilfe der treuen Förderer nach Möglichkeit ein laut Kaiser „hochwertiges“ Rahmenprogramm geboten werden. Bei der bislang letzten Ausgabe der Gala hatten in Olsberg unter anderem die Artistikprofis des „Denmark Power Teams“ Eindruck beim Publikum gemacht.