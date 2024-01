Norbert Loch: Darum hört er schon bald als Cheftrainer auf

Ab jetzt beginnt seine Abschiedstournee: Norbert Loch wird am Saisonende als Chef-Bundestrainer aufhören.

Altenberg Paukenschlag bei den deutschen Rennrodlern: Chef-Bundestrainer Norbert Loch wird sein Amt nach der aktuellen Saison abgeben.

„Ich habe gerade eine kleine Träne verdrückt“, gestand Norbert Loch: „Wenn man so nachdenkt, dann finde ich es schön, dass er es gesagt hat, das passt ganz gut.“ Ausgerechnet sein Sohn Felix Loch verriet bei der Weltmeisterschaft in Altenberg: Nach der Saison wird der erfolgreiche Cheftrainer der deutschen Rennrodler sein Amt an einen Jüngeren übergeben.

Das ist der Neue

Patric Leitner wird der Nachfolger von Norbert Loch. Leitner ist ein ehemaliger Weltklasse-Rodler, unter anderem Olympiasieger von 2002 im Doppelsitzer und achtmaliger Weltmeister. „Ich denke, wir haben mit Patric den richtigen Mann und es wird Zeit. Ich habe den Cheftrainer-Posten 16 Jahre lang gemacht, und ich möchte diese Mannschaft, die so gut funktioniert und so viel Spaß macht, in gute Hände weitergeben. Es war eine erfolgreiche und eine schöne Zeit“, sagte der 61-jährige Loch.

Zwei Jahre vor den Olympischen Winterspielen 2026 – Ende Januar soll endlich feststehen, wo die Wettbewerbe im Bob, Skeleton und Rennrodeln ausgetragen werden – erfolgt also der Generationenwechsel auf der Cheftrainerposition. Leitner ist 46 Jahre alt und stammt aus Berchtesgaden.

WM-Gold für Langenhan

Der WM-Samstag endete nach dem enttäuschenden Auftritt der deutschen Frauen-Doppel zum Auftakt mit Gold für Max Langenhan und Bronze für Felix Loch im Herren-Einsitzer sowie Bronze für das Männer-Doppel Tobias Wendl/Tobias Arlt. „Die Medaille, die ist einfach geil“, sagte Felix Loch. „Der Max hat es sich zu 100 Prozent verdient. Wie er schon die ganze Saison fährt und wie es bei uns im Team funktioniert. Das ist einfach toll. Wir verstehen uns sehr, sehr gut“, ergänzte er.

