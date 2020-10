„Mein erstes 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring war einfach super“, sagte Niklas Kry erleichtert, nachdem er zum ersten Male die Ein-Tages-Hatz durch die „Grüne Hölle“ erfolgreich absolviert hatte.

Erstmals waren in diesem Jahr aufgrund der Hygienemaßnahmen im Zuge der Coronapandemie bei einem 24-Stunden-Rennen keine Zuschauer zugelassen – allerdings hielt das den 22-Jährigen aus Brilon nicht davon ab, mit Platz zwei in seiner Klasse ein starkes Ergebnis herauszufahren.

Sauerländer Kry in internationaler Mannschaft

Er hoffe gleichwohl darauf, „dass im nächsten Jahr wieder viele Fans entlang der Strecke sind, denn dann ist es sicherlich noch einmal ein ganz anderes Erlebnis.“ Der Briloner Niklas Kry war beim legendären Eifel-Klassiker mit einem Golf VI GTI des Giti Tire Motosport WS Racing Teams an den Start gegangen. „Das ist der Dauerbrenner im Team und wurde für das 24-Stunden-Rennen komplett neu aufgebaut“, so der Sauerländer. Gesteuert wurde der Golf neben Kry von den Piloten Wayne Moore (Neuseeland), dem Briten David Drinkwater und dem Franzosen Tommy Fortchantre.

Insgesamt stürzten sich beim größten Autorennen der Welt 98 Fahrzeuge in das Abenteuer „Grüne Hölle“, Niklas Kry belegte mit seinem Team nach 24 Stunden Gesamtrang 62 und freute sich vor allem über den hervorragenden zweiten Platz in seiner Klasse, der SP 3T.

Das Saisonhighlight auf dem Nürburgring war von extremen Wetterbedingungen gekennzeichnet, die für Favoritenausfälle sorgten und eine mehr als neunstündige Rennunterbrechung nach sich zogen. Für die Fahrer war die frühe Dunkelheit an einem späten September-Wochenende in der Eifel ohne die „Streckenbeleuchtung“ durch die Lagerfeuer der Fans diesmal nur eine Fahrt durch die „Dunkle Hölle“. „Ich bin leider nur im Zeittraining in der Dunkelheit gefahren“, sagte Niklas Kry. „Aber das hat mir riesigen Spaß gemacht.“

Volle Konzentration bis zum Schluss

Im Rennen selbst sei er „gar nicht in der Nacht gefahren. Kurz vor meinem Einsatz wurde das Rennen mit der roten Flagge gestoppt und für mehrere Stunden unterbrochen.“ Grund der Rennunterbrechung war starker und andauernder Regen gewesen – es war einfach zu viel Wasser auf der Strecke des Nürburgrings, das nicht abfloss.

„Nach meiner Einschätzung war es in jedem Fall die richtige Entscheidung, zu unterbrechen. Die Fortführung des Rennen wäre zu riskant für alle Teilnehmer gewesen“, berichtete Kry. „Mein Teamkollege Tommy Fortchantre, der zum Zeitpunkt des Rennabbruchs am Steuer unseres Autos war, berichtete von teilweisen durchdrehenden Rädern schon bei 60 Stundenkilometern.“

Morgens um acht Uhr wurde das Rennen dann wieder aufgenommen. Der ambitionierte Hobby-Rennfahrer aus dem HSK kam dann ohne Probleme in den restlichen Stunden ins Ziel. „Ich habe gemerkt, wie sich so langsam die Spannung in mir aufgebaut hat, je länger das Rennen gedauert hat“, sagte Kry: „Es fängt erst leicht und easy an, und gegen Ende des Rennens, in der letzten Stunde, ist die Spannung dann sehr hoch. Ich hatte immer im Hinterkopf, was bis zur Zielankunft noch alles passieren könnte. Ein Dreher, ein Defekt am Auto, und dann wäre die ganze Arbeit hinfällig geworden.“