Nuhnetal erobert Spitze - Zwei 11:0-Siege im Kreis Arnsberg

Sauerland. In Spiel- und Torlaune waren die Frauen-Teams aus dem Sauerland in den beiden Fußball-A-Ligen.

In der Fußball-A-Kreisliga HSK der Frauen hat die SG Nuhnetal-Züschen mit einem 4:0-Heimerfolg gegen den TuS Medebach II mit 15 Punkten die Tabellenspitze erobert und profitierte vom 2:2-Unentschieden des auf Rang drei abgerutschten FC Remblinghausen beim FC Ostwig-Nuttlar. Neuer Tabellenzweiter ist der TuS Halberbracht.

In der A-Liga Arnsberg hatten das Spitzentrio SG Bruchhausen/Niedereimer, TuS Voßwinkel und TuS Sundern (alle zwölf Punkte) spielfrei. Der SV Affeln sowie die SG Stockum/Amecke/Allendorf/Endorf feierten jeweils einen 11:0-Sieg.

A-Kreisliga HSK

SG Nuhnetal-Züschen - TuS Medebach II 4:0 (3:0). Charline Hesse (20.), Sophie Walther (22.) sowie Daria Dworiankin (35.) sorgten für die 3:0-Halbzeitführung der Spielgemeinschaft. Im zweiten Spielabschnitt traf Luisa Runge (78.) zum 4:0-Endstand.

FC Fleckenberg/Grafschaft II - TuS Halberbracht 0:9 (0:4). Der TuS Halberbracht ließ dem Schlusslicht keine Chance. Lorena Winkel gelang ein Fünferpack. Außerdem trugen sich Annika Japes (2), Helena Quinke und Lina Severin in die Torschützenliste ein.

FC Ostwig-Nuttlar - FC Remblinghausen 2:2 (2:1). Für Remblinghausen lief mit dem Führungstreffer von Sophia Marie Tillmann (37.) zunächst alles nach Plan. Kurz vor Ende der ersten Hälfte drehten jedoch Luisa Häger (42.) und Annika Lingenauber (43.) mit einem Doppelschlag die Partie. Für den 2:2-Endstand sorgte Nicola Götte (72.).

SuS Reiste - BV Alme 1:1 (0:0). Greta Steinweger (59.) erzielte die 1:0-Führung für Reiste. Zehn Minuten später traf Jaqueline Fortuna (69.) zum Ausgleich.

TSV Saalhausen - FC Fleckenberg/Grafschaft 3:2 (3:1). Das 1:0 für Saalhausen von Theresa Hoffmann (13.) wurde von Lucia Schürmann (22.) mit dem Ausgleich beantwortet. Svea Hessmann (26.) sowie Anna-Lena Oberste (40.) ließen den TSV auf 3:1 enteilen. Lucia Schürmann (84.) konnte nur noch auf 2:3 verkürzen.

TuS Halberbracht - SuS Reiste 2:2 (1:2). In einem Nachholspiel vom ersten Spieltag gelang dem TuS durch Lara Johanna Breiting das 1:0 (2.). Reiste kam nur 60 Sekunden später durch Hoa Yly Flashar (3.) zum Ausgleich und ging nach 24 Minuten durch Antonia Siepe in Führung. Lorena Winkel (70.) traf zum 2:2. „Uns fehlt im Moment die Fantasie, um Tore zu schießen“, so Reistes Coach Berthold Thiele.

A-Kreisliga Arnsberg

SG Müschede/Herdringen - SV Affeln 0:11 (0:3). Der Vierte SV Affeln hat mit jetzt zehn Punkten das Spitzentrio (zwölf Zähler) im Blick. Carolin Krause (6), Leonie Korsten (2), Anika Schwermann, Nina Nattermüller und Franziska Verse trafen.

SuS Eisborn - SG Stockum/Amecke/Allendorf/Endorf 0:11 (0:8). Für die Spielgemeinschaft, die jetzt Tabellenfünfter ist, waren Lena Veit (4), Hanna Mimberg (3), Nicola Margareta Schwalvenberg, Jasmin Steinkamp, Joelle Schary und Carolin Annette Henze erfolgreich.

FC BW Gierskämpen - SSV Küntrop 2:0 (1:0). Der FC BW Gierskämpen feierte den ersten Saisonsieg. Yasemin Moor (42.) und Darlyn Blaschke (90.) erzielten die Treffer für die Blau-Weißen.