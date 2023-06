Packender Outdoorsport: Das bietet ITH-Hennesee-Triathlon

Hinein in die kühlen Fluten: Die Aktiven werden im Zuge des ITH-Hennesee-Triathlons in Meschede sportlich voll gefordert.

Meschede. Der ITH-Hennesee-Triathlon bietet jede Menge Outdooraction. Worauf sich sowohl Einsteiger als auch Erfahrene am 24. Juni freuen dürfen:

Die Schönheit der Mescheder Badebucht, die imposante Naturkulisse der anspruchsvollen Radstrecke und die sicher wieder gelungene Organisation – all das können die Teilnehmer der 14. Auflage des ITH-Hennesee-Triathlons wieder am Samstag, 24. Juni, genießen. Der beliebte Triathlon, zu dem bereits mehr als 250 Athleten ihre Zusage gegeben haben, richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Triathleten.

Die Vorbereitungen für den ITH-Hennesee-Triathlon in Meschede befinden sich in der heißen Phase. Das Organisationsteam, bestehend aus Trifun Hennesee, ITH Schraubtechnik und Stadtmarketing Meschede, arbeitet seit Monaten intensiv daran, das einzigartige Sportevent auf die Beine zu stellen. Sportbegeisterte können sich noch bis Sonntag, 18. Juni, für den besonderen Landschaftstriathlon in der Mielinghauser Badebucht anmelden. „Interessierte sollten sich vorab ihren Platz sichern, da eine Anmeldung vor Ort nur möglich ist, falls noch freie Kapazitäten vorhanden sind“, betont das Organisationsteam.

Mitmachen kann jeder Sportbegeisterte: Die Teilnahmeoptionen bieten für Profis und Kinder ebenso Möglichkeiten wie für Einsteiger und Teams. Der ITH-Hennesee-Triathlon bietet einen Schüler- und Jugendtriathlon sowie drei verschiedene Distanzen für den Seniorenbereich an. So hat jeder die Chance, am Triathlon teilzunehmen. Für alle, die nicht alleine an den Start gehen möchten, bietet der Staffelwettbewerb Sportlern die Möglichkeit, gemeinsam aktiv zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen.

Meschede: Der Staffel-Triathlon – so geht’s

Beim Staffel-Triathlon können die individuellen Stärken jedes Teammitglieds genutzt und gemeinsam sportliche Höchstleistungen erzielt werden. Jeder Athlet übernimmt eine Disziplin des Triathlons – das Schwimmen, Radfahren oder Laufen – und übergibt anschließend an den nächsten Teamkameraden. Dabei kommt es nicht nur auf die persönliche Leistung an, sondern vor allem auf die enge Zusammenarbeit und den Teamzusammenhalt. Ob Freunde, Kollegen oder Familienmitglieder: Das gemeinsame Ziel, die Ziellinie zu überqueren, schweiße die Teams zusammen und schaffe „unvergessliche Erinnerungen“, so die Organisatoren.

Wie immer steht die Sicherheit der Teilnehmer im Fokus. Besonders den Hobby- und Ersttriathleten sowie den Jugendlichen soll ein gutes und sicheres Gefühl vermittelt werden. Lisa Machula vom Stadtmarketing Meschede erklärt: „Unser Ziel ist es, einen familiären Triathlon für Jedermann anzubieten. Gemeinsam schaffen wir ideale Rahmenbedingungen für unerfahrene Triathleten und Newcomer, indem wir zahlreiche Helfer und Streckenposten einsetzen und wie auch in den letzten Jahren eng mit dem örtlichen DRK und der DLRG zusammenarbeiten.“

Um diese Maßnahmen umzusetzen, werden stets viele Helfer benötigt. Wer Interesse hat, sich an der Radstrecke als Streckenposten zu engagieren und die Sportler zu motivieren, kann sich beim Stadtmarketing Meschede per E-Mail (stadtmarketing@meschede.de) melden.

Die Radstrecke wird während des Triathlons am 24. Juni von etwa 11 bis 15.30 Uhr zur Sicherung der Teilnehmer vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Strecke führt von der Badebucht Mielinghausen über Horbach, Remblinghausen, Herhagen bis nach Sögtrop. Interessierte Besucher sind herzlich willkommen. „Wir laden alle Interessierten herzlich ein, dieses Spektakel und die mitreißenden Wettkämpfe live zu erleben“, sagt Jörg Brouwer, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins TriFun Hennesee.

