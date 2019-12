Pfiff Champion Masters: RWE siegt im Finale gegen FC Arpe/W.

Die 24. Auflage des Pfiff Champion Masters des SC Olpe ist Geschichte. Am Montagabend sicherte sich RW Erlinghausen in der ausverkauften Dünnefeldhalle in Meschede den Turniersieg und damit die inoffizielle HSK-Meisterschaft im Hallenfußball. Für den Landesligisten war es bereits der neunte Triumph in der Kreisstadt.

Im Endspiel setzte sich RW Erlinghausen gegen Bezirksliga-Tabellenführer FC Arpe/Wormbach mit 4:3 durch. Die Tore zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung für die Mannschaft aus dem Stadtgebiet Marsberg erzielten Bilal Akgüvercin und Sven Nartikoev. Der FC Arpe/Wormbach drehte anschließend die Partie durch Treffer von Marius Habel, Andreas Schütte und Kevin Kloske. Erlinghausen kam aber postwendend durch Tobias Runte zum 3:3. In Überzahl (Rote Karte für Kevin Schneider vom FC Arpe/Wormbach) machte dann Sven Nartikoev den RWE-Sieg perfekt. „Wir sind zufrieden, sind unbesiegt geblieben und haben das Turnier am Ende verdient gewonnen“, sagte RWE-Trainer Vaidas Petrauskas. „Wir haben RWE Paroli geboten“, erklärte FC-Coach Jens Richter.

Neun Neunmeterschießen

Wie eng es bei der Endrunde zuging, zeigt auch, dass neun der insgesamt 30 Partien erst in einem Neunmeterschießen entschieden wurden. „Nicht nur die Stimmung, auch die Qualität der Spiele war wieder sehr gut“, lobte Benno Bohne, 1. Vorsi tzender von Ausrichter SC Olpe.

Auf Platz drei landete Titelverteidiger und Bezirksligist SV Schmallenberg/Fredeburg. „Wir haben bis auf Kleinigkeiten, unter anderem im letzten Spiel gegen den FC Arpe/Wormbach, ein gutes Turnier gespielt“, erklärte Trainer Merso Mersovski. Hinter dem Team aus der Strumpfstadt landeten die Liga-Konkurrenten BC Eslohe und TuS Sundern auf den Plätzen vier und fünf. „Großes Kompliment an die Mannschaft. Wir waren nach der Auftakt-Niederlage gegen Brilon sofort auf der Verliererseite und haben dadurch natürlich mehr Spiele machen müssen. Aber die Jungs haben das gut weggesteckt“, lobte Jan Hüttemann, Trainer des BC Eslohe.

Justus Sapp bester Turnierspieler

Bester A-Ligist wurde die SG Reiste/Wenholthausen. Die Mannschaft kam auf den sechsten Platz und sicherte sich ein Preisgeld von 425 Euro. Keine große Rolle spielte Landesligist SV Brilon. Der Turniersieger von 2017 belegte den elften Rang. Sogar nur auf dem letzten Platz landete Bezirksligist SuS Langscheid/Enkhausen bei der der Endrunde, die erneut im Doppel-K.o.-System ausgetragen wurde (erst nach der zweiten Niederlage war eine Mannschaft ausgeschieden).

Zum besten Spieler des Turniers wurde von den Zuschauern Justus Sapp vom BC Eslohe gewählt. Als bester Torwart wurde Burak Ege von Fatih Türkgücü Meschede ausgezeichnet. Erfolgreichste Torschützen waren Bilal Akgüvercin von RW Erlinghausen und Justus Sapp vom BC Eslohe mit jeweils acht Treffern.

Am Rande des Turniers gab der TSV Bigge-Olsberg, der den zehnten Platz belegte, den Winter-Zugang von Mert Durguter von Bezirksliga-Aufsteiger FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen bekannt.

Der Überblick

Doppel-K.o.-Runde

1. Runde

Fatih Türkgücü - SuS Langscheid/E. 3:1

BC Eslohe - SV Brilon n. 9 m 2:3

TuS Velmede-Bestwig - FC Arpe/W. 0:1

SuS Westenfeld - RW Erlinghausen 0:8

SV Schmallenberg/F. - TSV Bigge-O. 2:0

TuS Sundern - TuRa Freienohl 1:0

SG Reiste/W. - Bödefeld/H.-R. n. 9 m 2:1

SG Eversberg/H./W. - Marsberg n. 9 m 4:5

2. Runde

SuS Langscheid/E. - Velmede-B. n. 9 m 2:3

16. Platz SuS Langscheid/Enkhausen

BC Eslohe - SuS Westenfeld 4:0

15. Platz SuS Westenfeld

TSV Bigge-Olsberg - SG Bödefeld/H.-R. 2:1

14. Platz SG Bödefeld/Henne-Rartal

TuRa Freienohl - SG Eversberg/H./W. 3:0

13. Platz SG Eversberg/H./W.

3. Runde

Fatih Türk. Meschede - Arpe/W. n. 9 m 2:4

SV Brilon - RW Erlinghausen 1:3

SV Schmallenberg/F. - SG Reiste/W. 0:2

TuS Sundern - VfB Marsberg 2:0

4. Runde

TuS Velmede-B. - Fatih Türk. Meschede 1:3

12. Platz TuS Velmede-Bestwig

BC Eslohe - SV Brilon n. 9 m 6:5

11. Platz SV Brilon

TSV Bigge-O. - SV Schmallenberg/F. 0:1

10. Platz TSV Bigge-Olsberg

TuRa Freienohl - VfB Marsberg n. 9 m 2:4

9. Platz TuRa Freienohl

Türk. Meschede - Schmallenberg/F. 1:2

8. Platz Fatih Türkgücü Meschede

BC Eslohe - VfB Marsberg 2:1

7. Platz VfB Marsberg

5. Runde

FC Arpe/W. - SG Reiste/W. 3:1

RW Erlinghausen - TuS Sundern 3:0

6. Runde

SV Schmallenberg/F. - SG Reiste/W. 3:0

6. Platz SG Reiste/Wenholthausen

BC Eslohe - TuS Sundern n. 9 m 6:5

5. Platz TuS Sundern

7. Runde

FC Arpe/Wormbach - RW Erlinghausen 1:2

8. Runde

BC Eslohe - SV Schmallenberg/F. n. 9 m 4:5

4. Platz BC Eslohe

SV Schmallenberg/F. - FC Arpe/W. 1:2

3. Platz SV Schmallenberg/Fredeburg

Endspiel

FC Arpe/Wormbach - RW Erlinghausen 3:4

2. Platz FC Arpe/Wormbach

1. Platz RW Erlinghausen