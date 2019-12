Philipp Hofmann: nächstes Glücksgefühl nach „Tor des Monats“

Der in Eslohe-Wenholthausen aufgewachsene Profifußballer Philipp Hofmann hat ein äußerst erfolgreiches Wochenende hinter sich.

Zunächst wurde der 26-Jährige geehrt: Der Angreifer hatte für seinen Klub, Zweitligist Karlsruher SC, mit einem spektakulären Fallrückziehertor in der Partie gegen Jahn Regensburg aufhorchen lassen. Die Zuschauer der ARD-Sportschau wählten Hofmanns Treffer nun zum „Tor des Monats November“.

Schwiegerpapa überreicht Medaille

Die entsprechende Medaille wurde dem Sauerländer dann am Samstag, 21. Dezember, ausgehändigt – und zwar von seinem Schwiegervater Uwe: Philipp Hofmann erhielt das Präsent im Zuge seiner eigenen Hochzeitsfeier. In Winterberg hatte er am Samstag seine langjährige Lebensgefährtin Chantal geheiratet. „Vielen Dank für die Abstimmung zum Tor des Monats und die Medaille“, sagte Torjäger Philipp Hofmann dazu am Samstag der ARD.

Nach seinem spektakulären Treffer gegen die Regensburger – das Tor war beim 4:1-Sieg des Karlsruher SC der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 – hatte Hofmann rasch erkannt, dass ihm ein besonderes Tor gelungen war. „Das war mein schönstes Tor als Profi“, sagte der Sauerländer nach dem Abpfiff der Partie. In der Wahl zum „Tor des Monats November“ der ARD-Sportschau setzte sich Hofmann gegen Jan-Marc Schneider von Ligakonkurrent Jahn Regensburg sowie Terrence Boyd (Hallescher FC), Laura Feiersinger (1. FFC Frankfurt) und Simon Skarlatidis (1. FC Kaiserslautern) durch.