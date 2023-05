Volleyball RC Sorpesee: Diese Gegner warten wohl in der 2. Bundesliga

Sundern. Die Volleyballerinnen des RC Sorpesee spielen zukünftig in der 2. Bundesliga Nord. Nun steht fest, auf welche Gegner sie voraussichtlich treffen.

Viele Dinge seien erst Mitte Mai aussagekräftig, erklärte Julian Schallow, Trainer der zukünftigen Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee unlängst. Nun zeichnet sich allerdings bereits ab, gegen welche Mannschaften der RCS in der ab Mitte September beginnenden Saison in der 2. Bundesliga Nord ans Netz gehen wird. Dabei stehen zwei, drei längere Auswärtsfahrten auf dem Plan.

Lizenzanträge

26 Frauen- und 29 Männerteams haben sich nämlich für eine Lizenz in der 2. Bundesliga Nord und Süd beworben. Das teilte die Volleyball Bundesliga (VBL) jetzt mit. Dabei erfreue sich erneut die 2. Bundesliga Männer Süd größter Beliebtheit, da hier 15 Teams einen Lizenzantrag gestellt hätten. Pro Staffel sind zwölf Startplätze zu vergeben. Hinzu kommen Sonderspielrechte.

In der 2. Bundesliga Nord der Frauen sind demnach der MTV Hildesheim, der RC Sorpesee sowie der SC Potsdam II neu dabei. SV Energie Cottbus, das Team stellte einen Wildcard-Antrag, und der USC Münster II, der einen Antrag auf einen freien Platz einreichte, hoffen ebenso auf eine Lizenz in der Nordstaffel. Außerdem haben der VCO Münster und der VCO Berlin einen Antrag auf ein so genanntes Sonderspielrecht gestellt.

In der 2. Bundesliga Süd der Frauen spielen zukünftig die DJK Sportbund München-Ost, die proWin Volleys Holz sowie der TSV TB München um die Meisterschaft mit. Die Barock Volleys MTV Ludwigsburg haben zudem einen Wildcardantrag und der BSP Stuttgart einen Antrag auf ein Sonderspielrecht gestellt.

„Es ist das erste Mal seit vier Jahren, dass wir Aufsteiger haben, die den Schritt in die 1. Bundesliga machen – und dann gleich vier. Das ist ein großartiges Zeichen und zeigt, dass sich die Arbeit aller Beteiligten in den vergangenen Monaten ausgezahlt hat“, sagte Julia Retzlaff, Geschäftsführerin der VBL und ergänzt: „Auch unsere zweiten Bundesligen erfreuen sich nach wie vor größter Beliebtheit. Wenn es uns nun noch gelingt, den Schwung mitzunehmen, um mittelfristig einen funktionierenden Auf- und Abstieg zu etablieren, haben wir ein großes Ziel erreicht.“

Die Entscheidung zur finalen Staffeleinteilung fällt in den kommenden Wochen. Die Staffelzusammensetzung steht deshalb unter dem Vorbehalt, dass alle Vereine auch die nächste Lizenzierungshürde nehmen.

Alle Klubs der Volleyball Bundesliga müssen ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zum 15. Mai 2023 nachweisen. Die Saison der 1. Bundesliga Frauen fängt voraussichtlich Anfang Oktober an.

Die Staffel Nord

BBSC Berlin, BSV Ostbevern, Team 48 Hildesheim (zusätzlicher Aufsteiger), SC Potsdam II (Regelaufsteiger), RC Sorpesee (Regelaufsteiger), Schweriner SC II, SCU Emlichheim, SV BW Dingden, VfL Oythe, VCO Berlin (Sonderspielrecht), VCO Münster (Sonderspielrecht); Antragsteller für freie Plätze: Energie Cottbus (Wildcard), USC Münster II (zus. Aufsteiger).

