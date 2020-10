RC Sorpesee geht mit offenem Visier in das Aufsteigerduell

Die Volleyballerinnen des RC Sorpesee, Aufsteiger in die 2. Bundesliga Nord der Frauen, wollen nach dem ersten Heimsieg (3:1 gegen den BSV Ostbevern) jetzt auch auswärts den Bann brechen. Die Mannschaft von Trainer Julian Schallow gastiert am Sonntag, 11. Oktober, im Duell der Aufsteiger bei SSF Fortuna Bonn. Anschlag der Partie ist um 16 Uhr.

„Wir müssen jetzt einfach auch auswärts das Visier aufmachen und volle Attacke spielen“, sagt Bonnie Bastert, Diagonalspielerin des RC Sorpesee. „Ich erwartet eine Partie voller Spannung und Emotionen“, ergänzt Coach Julian Schallow.

Der RC Sorpesee rangiert aktuell mit vier Punkten aus vier Partien auf dem neunten Platz. Die Gastgeberinnen aus Bonn sind mit drei Zählern Tabellendrittletzter. Nach dem 3:0-Sieg zum Auftakt beim VfL Oythe kassierte Bonn drei Niederlagen in Serie (1:3 gegen BW Dingden, 1:3 beim BSV Ostbevern und 0:3 bei Spitzenreiter TSV Bayer 04 Leverkusen). Für Albert Klein, Team-Manager der SSF Fortuna Bonn, ist die Partie gegen den RC Sorpesee richtungsweisend: „Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns.“

In der vergangenen Saison in der 3. Liga West der Frauen, die aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen wurde, feierte der RC Sorpesee in Bonn und im Schulzentrum von Sundern jeweils einen 3:1-Sieg. „Auf Quervergleiche darf man nicht viel geben“, sagt RCS-Coach Julian Schallow. Auch Zuspielerin Michelle Henkies warnt vor dem Auswärtsspiel. „Bonn ist sehr gut eingespielt, super konstant besetzt und athletisch sicherlich auch in der 2. Liga weit vorne“, teilt Henkies mit und fügt selbstbewusst hinzu: „Aber auch wir haben in der Vorbereitung Gewichte gestemmt und sind fit.“