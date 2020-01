Sundern. Die Drittliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee wollen nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge zurück in die Erfolgsspur.

RC Sorpesee hat nur noch einen Punkt Vorsprung

Stecken die Volleyballerinnen des RC Sorpesee in einer Krise? „Nein. Unser Motto ist: Nach der Niederlage ist immer vor dem nächsten Sieg“, sagt Julian Schallow, Trainer des Tabellenersten der 3. Liga West der Frauen, vor dem Heimspiel an diesem Samstag, 18. Januar, gegen FCJ Köln II. Anschlag der Partie ist um 18.30 Uhr im Schulzentrum von Sundern.

Den letzten Punktspielsieg hat die Mannschaft aus Langscheid am 1. Dezember des vergangenen Jahres mit 3:1 beim TV Cloppenburg eingefahren. Anschließend gab es mit 0:3 gegen MTV Hildesheim sowie 2:3 beim TV Hörde zwei Niederlagen in Folge. In der Tabelle hat der RC Sorpesee nur noch einen Punkt Vorsprung vor SSF Fortuna Bonn.

„Stimmt, der Vorsprung ist geschmolzen, denn wir haben ja schon ewig nicht mehr gewonnen“, sagt RCS-Coach Julian Schallow mit einem Augenzwinkern. „Aber jetzt im ernst. Es war zuletzt sicherlich nicht alles Gold was das geglänzt hat. Vom Einsatz kann ich der Mannschaft allerdings keinen Vorwurf machen. Gefehlt hat ein wenig die Aggressivität, der Mut, in einigen Phasen die Abgezocktheit und natürlich auch das Quäntchen Glück.“

Im ersten Heimspiel des neuen Jahres will der RC Sorpesee am Samstag nun zurück in die Erfolgsspur. Köln rangiert in der Tabelle auf dem siebten Platz. Im Hinspiel in der Domstadt feierte der Spitzenreiter von der Sorpe einen 3:2-Sieg. „Wir wollen Vollgas geben und hoffen natürlich auf eine volle Halle“, sagt Julian Schallow. Zudem würde die Mannschaft gerne Vanessa Vornweg und Marie Metger, die in dieser Woche Geburtstag hatten, jeweils ein nachträgliches Geschenk machen.

Während der RC Sorpesee gegen Köln II spielt, muss Verfolger SSF Fortuna Bonn am Samstag beim Tabellenzehnten BW Aasee antreten.