RC Sorpesee: Linus Tepe ist der Ruhepol – und noch viel mehr

Sundern. In der Volleyballabteilung des RC Sorpesee übernimmt Linus Tepe in seiner Freizeit vielfältige Aufgaben. Warum er so wichtig für den Klub ist.

Verantwortung – übernimmt Dr. Linus Tepe nicht nur beruflich als Kreisdirektor des Kreises Coesfeld. Seit nun mehr zehn Jahren ist der Volleyball-Fachmann in seiner Freizeit zudem als Co-Trainer, Teammanager und Finanzexperte für die Volleyballabteilung des RC Sorpesee tätig.

Im Gespräch mit dieser Zeitung erinnert sich der gebürtige Münsteraner an seine Anfänge im Sauerland, skizziert seine Rolle im Team des Zweitligisten und verrät, dass er im kommenden Frühjahr wie immer mit sich selbst eine „Vertragsverhandlung“ führen wird.

Dr. Linus Tepe, Sie sind gelernter Jurist und seit November 2019 als Kreisdirektor des Kreises Coesfeld als zweiter Mann hinter dem Landrat in verantwortlicher Rolle tätig. Was sind konkret Ihre Aufgaben?

Linus Tepe: In dem Dezernat, das ich leite, sind die Aufgaben vielfältig und durchaus fordernd. Das Personal und die Organisation, die Finanzen und Liegenschaften sowie der Straßenbau und die -unterhaltung zählen unter anderem zu meinen Aufgaben. Seit meinem Amtsantritt war es auch durch die Coronapandemie ein sehr bewegtes Jahr – ein Sommerloch gab es nicht. (lacht)

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Viel Verantwortung tragen Sie auch bei Ihrer sportlichen Leidenschaft – dem Volleyball. Beim RC Sorpesee übernehmen Sie unter anderem als Co-Trainer und Teammanager der ersten Frauenmannschaft vielfältige Aufgaben.

Das stimmt. Jetzt feiere ich sogar mein „Zehnjähriges“ beim RC Sorpesee. Als ich 2010 an den See kam, habe ich als Richter in Arnsberg gearbeitet – der RCS spielte damals in der Oberliga. Ich war Trainer und immer ein Bindeglied zwischen dem Nachwuchs und der ersten Frauenmannschaft. Ich bin dann zwar wieder in die Heimat Münster gezogen, fahre aber nach wie vor in der Regel freitags an den Sorpesee und bin für Trainingseinheiten und Spiele der Mannschaft vor Ort. Ich bin der beste Freund der Tankwarte im Sauerland. (lacht)

Sie wirken schon lange Zeit an der Seite von Cheftrainer Julian Schallow. Wie würden Sie Ihre Zusammenarbeit beschreiben?

Julian ist beim Volleyball ein positiv Verrückter, der auch emotionaler ist als ich. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Ich versuche da schon der Ausgleich zu sein, vor allem bei den Spielen. Allerdings finde ich, dass Emotionen zum Sport einfach dazugehören – das ist wichtig.

Mit dem RC Sorpesee sind Sie in die 2. Bundesliga Nord zurückgekehrt. Sie gelten vor allem als Taktikexperte des Teams – was sind hier Ihre Aufgabengebiete?

Ich versuche den Mädels vor allem bei verschiedenen Aufschlagtechniken zu helfen und, wie gesagt, auch mal der Ruhepol zu sein, der auf sie einwirkt. Wir haben eine relativ junge Mannschaft, die sich in dieser Saison von Spiel zu Spiel gesteigert hat und trotzdem noch Luft nach oben hat. Wir können aus meiner Sicht absolut zuversichtlich in diese Saison schauen.

Ist diese sportlich attraktive Aufgabe auch eine passende Abwechslung zu Ihrem Job?

Das kann man sicher so sagen, auch wenn vor allem die Vorbereitung zur aktuellen Saison mit der Erstellung eines Hygiene- und Sicherheitskonzepts sehr fordernd war. Wir mussten es zudem möglich machen, dass die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen wurden, um überhaupt wieder in der 2. Liga zu spielen. Man muss den Verein bei solchen Entscheidungen immer komplett mitnehmen, und ich denke, dass uns das gelungen ist.

Für den RC Sorpesee sind Sie auch deshalb wichtig, weil Sie schon lange beim Westdeutschen Volleyball-Verband aktiv sind und über entsprechend viele Kontakte im Volleyball verfügen, oder?

(schmunzelt) Ich bin da eher bescheiden. Aber klar, ich war beim Verband unter anderem Jugendwart und bin seit dem vergangenen Jahr Vorsitzender des Verbandsgerichts. Ich bewege mich seit 25 Jahren in der Volleyball-Landschaft – natürlich kenne ich da viele Leute.

Wenn man bereits seit zehn Jahren bei demselben Verein tätig ist, dann stellt sich zwangsläufig eine Frage: Wie lange möchten Sie noch so aktiv in derart vielen Rollen beim RC Sorpesee mithelfen?

Diese Frage habe ich erwartet. (lacht) Eigentlich gehe ich da immer gleich vor: In den „Vertragsverhandlungen“ mit mir selbst gebe ich mir immer einen Einjahresvertrag. Und dann überlege ich stets jedes Jahr im März, ob ich weitermachen möchte. Das hat sich bislang gut bewährt – und deshalb werde ich das auch so fortführen.