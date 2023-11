RC Sorpesee: Revanche gegen Dingden gelingt eindrucksvoll

Sundern Zum ersten Mal setzten sich die Volleyballerinnen des RC Sorpesee daheim auch gegen ein Top-Team der Liga durch und siegten mit 3:1.

Als Bonnie Bastert Satz vier mit 25:20 für den RC Sorpesee entschied, hielt es neben und auf dem Feld niemanden mehr an seinem Platz. Soeben hatten die Volleyballerinnen um Kapitänin Kirsten Prachtel das erste Mal in der 2. Bundesliga Nord auch gegen eins der Spitzenteams bestanden. Mit 3:1 (25:20, 19:25, 25:23, 25:20) revanchierte sich der RCS beim SV BW Dingden für die Pokal-Niederlage vor der Saison und sprang auf Rang vier der Tabelle.

Schallow lobt: „Außergewöhnlich“

„Auf dem Weg zum Sieg gab es, wie üblich bei Spielen gegen Dingden, eine Menge Bodenarbeit zu verrichten. Was beide Teams in Block und Feldabwehr zu entschärfen vermochten, verdiente das Prädikat außergewöhnlich“, sagte Julian Schallow, Cheftrainer der Sauerländerinnen. Seine Mannschaft begann hellwach und baute im ersten Satz eine 11:8-Führung auf 18:10 aus. Anschließend hatte der RCS wenig Mühe, den Vorsprung über die Ziellinie zu bringen.

Mehr zum Thema RC Sorpesee:

„In Satz zwei schlug Dingden eiskalt zurück“, sagte Schallow. Trotzdem drückte das 19:25 die Stimmung nur kurz. Die Zuschauer bekamen ein klasse Volleyballspiel zu sehen, in dem der RCS am Ende von Satz drei aus einem 22:23-Rückstand noch den Satzgewinn machte. Youngster Pauline Emig servierte zum 23:23 und schaffte per Ass das 25:23. Ähnlich temporeich verlief Satz vier, in dem sich der RCS ebenfalls erst zum Ende hin absetzen konnte.

RC Sorpesee: Barthel, Bastert, Brenscheidt, Bürger, Emig, Freiburg, Henkies, Prachtel, Schiewaldt Escobar, Spreyer, Steiner, Va. Vornweg, Vi. Vornweg, Zimmer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg