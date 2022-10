Roosters: Broda spricht über Eiszeit und die nächsten Spiele

Foto: Michael May / Archiv

John Broda in Action (hier gegen Nürnberg): Im Heimspiel gegen die Kölner Haie erzielte der Stürmer der Iserlohn Roosters sein erstes Saisontor.

Iserlohn. John Broda erzielte gegen Köln sein erstes Saisontor für die Iserlohn Roosters. Im Podcast spricht er darüber und über die bevorstehenden Spiele.

Dem erlösenden Heimsieg gegen die Kölner Haie folgte eine kleine Spielpause für die Iserlohn Roosters. Dafür stehen dem Klub in der Deutschen Eishockey Liga nun drei Spiele innerhalb kurzer Zeit bevor. Los geht es am Freitag (19.30 Uhr) auswärts gegen die Augsburger Panther. In unserem Podcast „Overtime – der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohner Roosters“ blickt Spieler John Broda voraus – mit einer bestimmten Hoffnung.

Der 21-Jährige, der im Sommer 2021 aus dem Nachwuchs der Adler Mannheim ins Sauerland wechselte, erzielte beim 5:4-Sieg gegen Köln sein erstes Saisontor. „Das hat schon für eine gewisse Erleichterung gesorgt und war ein gutes Zeichen, dem Trainer zu zeigen, dass ich noch da bin und Tore schießen kann“, sagt Broda im Podcast.

Köln nicht nur ein „Glückssieg“

Der Stürmer gewährt einen Blick in die zurückliegenden Trainingseinheiten, in die Spielvorbereitung – und hat eine klare Vorstellung, wie viele Punkte die Roosters aus den kommenden Partien gegen Augsburg, Frankfurt und Bietigheim holen sollten. „Wir müssen zeigen, dass es gegen Köln nicht nur ein Glückssieg war“, sagt Broda. Dazu spricht die Nummer 22 der Roosters über seine spezielle Beziehung zu Mannschaftskollege Yannick Proske und die gemeinsame Zeit mit Tim Stützle.

