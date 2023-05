RV Hellefeld: Bereit für großen Auftritt – Turnier steht an

Sundern-Hellefeld. Auf der Hellefelder Reitsportanlage geht es von Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, wieder um großen Spring- und Dressursport. Der Plan.

Auf der Hellefelder Reitsportanlage geht es von Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, vier Tage lang wieder um großen Spring- und Dressursport. Das traditionelle „Große Außenturnier“ des RV Hellefeld kann ihn diesem Jahr wieder traditionell am Christi-Himmelfahrts-Wochenende stattfinden. Bereits zum 82. Mal veranstaltet der Reitverein das Turnier für die heimische Reitsportelite sowie für weit über die Grenzen des Sauerlandes hinaus erfolgreiche Reiter und Reiterinnen.

Starkes Nennergebnis

Ein Nennergebnis mit knapp 1.300 Startmeldungen in insgesamt 48 Prüfungen lässt den organisatorischen Aufwand erahnen. So laufen die Vorbereitungen bereits seit einigen Wochen. Mittlerweile sind die Reitplätze hergerichtet und die Veranstalter stellen sich auf vier sportliche Tage mit vielen Besuchern ein.

++++ Lesen Sie auch: RV Hellefeld: So sorgt Klaus Otte-Wiese für pure Spannung ++++

Los geht es am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr. Der erste Tag hält vor allem Prüfungen für die Jugendlichen und die regionalen Reiter und Reiterinnen bereit. Highlights an diesem Tag sind das Finale des Hellefelder-Jugendcups sowie die letzte Qualifikation für den Clemens-Veltins-Gedächtnispokal. Am Freitag dreht sich auf dem Springplatz alles um die jungen Pferde. In Springpferdeprüfungen der Klasse A, L und M werden die Nachwuchspferde vorgestellt. In der Halle finden am Freitag bereits die hohen Dressurprüfungen statt. Zwei M-Dressuren sowie zwei S-Dressuren locken etliche Dressurreiter an, die ihr Können unter Beweis stellen.

Oft vorne platziert: Marcel Grote (RV Oeventrop) auf Cabarello Z beim vergangenen Außenturnier des RV Hellefeld. Foto: Georg Giannakis

Der Samstag hält ein breites Programm für alle Reitsportler bereit. Sowohl die heimischen Reiter sowie Reiter über die Grenzen des Sauerlandes hinaus kommen für die verschiedenen Prüfungen von Springprüfungen der Klasse A bis S. In der Dressur zeigen morgens zunächst die Dressurpferde ihr Können bevor nachmittags die M- und S-Dressuren folgen. Höhepunkt des Tages ist neben dem S**-Springen mit Siegerrunde die Dressurprüfung der Klasse S**-Kür. Diese findet wie bei den vergangenen Turnieren auf dem Hauptplatz statt.

++++ Lesen Sie auch: Voßwinkel: Völkel vs. Balkenhol – eine Frage der Taktik ++++

Am Sonntag gehört die Reithalle den Kleinsten. In verschiedenen Nachwuchs-Wettbewerben gehen sie an den Start. Auf dem Springplatz stehen am Sonntag noch einige Höhepunkte an. Um 13 Uhr startet die Springprüfung der Klasse M** mit Stechen für regionale Reiter und Reiterinnen, worauf die Siegerehrung des Clemens-Veltins-Gedächtnispokal folgt. Für den Einzug ins Finale sammelten die Reitsportler bereits über die gesamte Turniersaison Punkte in verschiedenen Qualifikationsprüfungen.

Ab 15 Uhr wird es dann noch einmal spannend. In der hohen Springprüfung der Klasse S** mit Stechen geht es um den Großen Preis der Brauerei Veltins. Zwischen dem Normal- und dem Stechparcours findet die Tombola statt. Es wird Preise geben wie zum Beispiel einen Kurztrip an die Mosel, eine Fahrt in einem Porsche mit Rennprofi Philipp Schauerte oder ein frisches Veltinsfass aus der Region.

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen In der Führzügelklasse präsentierten sich beim Reitturnier des RV Arnsberg-Holzen auch die Kleinsten. Foto: Verein

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen In der Führzügelklasse präsentierten sich beim Reitturnier des RV Arnsberg-Holzen auch die Kleinsten. Foto: Verein

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen In der Führzügelklasse präsentierten sich beim Reitturnier des RV Arnsberg-Holzen auch die Kleinsten. Foto: Verein

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen In der Führzügelklasse präsentierten sich beim Reitturnier des RV Arnsberg-Holzen auch die Kleinsten. Foto: Verein

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen In der Führzügelklasse präsentierten sich beim Reitturnier des RV Arnsberg-Holzen auch die Kleinsten. Foto: Verein

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen In der Führzügelklasse präsentierten sich beim Reitturnier des RV Arnsberg-Holzen auch die Kleinsten. Foto: Verein

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Die Mannschaft des RV Menden mit Sophia Brechmann, Lea Sperlich, Kira Bittern und Mila Freier gewann beim Reitturnier des RV Arnsberg-Holzen die Mannschaftsprüfung. Foto: Privat

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Sabine Müller wurde beim Reitturnier des RV Arnsberg-Holzen mit dem Ehrenpreis der Jugend für fairen Umgang mit dem Pferd ausgezeichnet. Foto: Privat

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Hier zu sehen ist Vorsitzender Meinolf Wieseler. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Hier zu sehen ist die Platzierte Stephanie Pipke vom RV Ostönnen. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Viel los war am vergangenen Wochenende beim Reitturnier des RV Arnsberg-Holzen. Hier sind unsere schönsten Bilder. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Viel los war am vergangenen Wochenende beim Reitturnier des RV Arnsberg-Holzen. Hier sind unsere schönsten Bilder. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Der RV Arnsberg-Holzen lud zum Reitturnier auf die Anlage Lutter. Erstmals gab es auch wieder ein S-Springen, das Fabienne Graefe (RV Ober-Castrop) auf Lavignon für sich entschied. Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) belegte Rang zwei. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Richard Trippe gewann die erste Abteilung der Punktespringprüfung Klasse M beim Reitturnier in Arnsberg-Holzen. Giacomo Fleischer (Voßwinkel) belegte Rang vier. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Richard Trippe gewann die erste Abteilung der Punktespringprüfung Klasse M beim Reitturnier in Arnsberg-Holzen. Giacomo Fleischer (Voßwinkel) belegte Rang vier. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Richard Trippe gewann die erste Abteilung der Punktespringprüfung Klasse M beim Reitturnier in Arnsberg-Holzen. Giacomo Fleischer (Voßwinkel) belegte Rang vier. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Richard Trippe gewann die erste Abteilung der Punktespringprüfung Klasse M beim Reitturnier in Arnsberg-Holzen. Giacomo Fleischer (Voßwinkel) belegte Rang vier. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Richard Trippe gewann die erste Abteilung der Punktespringprüfung Klasse M beim Reitturnier in Arnsberg-Holzen. Giacomo Fleischer (Voßwinkel) belegte Rang vier. Foto: Falk Blesken

Die schönsten Bilder vom Reitturnier in Holzen Richard Trippe gewann die erste Abteilung der Punktespringprüfung Klasse M beim Reitturnier in Arnsberg-Holzen. Giacomo Fleischer (Voßwinkel) belegte Rang vier. Foto: Falk Blesken

„Der Reiterverein Hellefeld freut sich auf ein spannendes und sportliches Wochenende und lädt alle Pferdesportbegeisterte ein, das Turnier zu besuchen“, sagen die Verantwortlichen.

Die vollständige Zeiteinteilung ist unter www.reiterverein-hellefeld.de zu finden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg