RW Erlinghausen stellt die wichtigste sportliche Weiche

Marsberg-Erlinghausen Fußball-Landesligist RW Erlinghausen setzt auch in der Saison 2024/25 auf das Trainertrio Mantasl, Akgüvercin und Diekmann. Stimmen.

Michael Mantasl bleibt ein weiteres Jahr Trainer des Fußball-Landesligisten RW Erlinghausen. Wie er werden auch die beiden Co-Trainer Bilal Akgüvercin und Christofer Diekmann mit den Rot-Weißen in die Saison 2024/25 gehen. Damit stellte der Verein aus dem 1000-Seelendorf in der Stadt Marsberg die wohl wichtigste sportliche Weiche.

Mantasl: Ein tolles Team

Die Rot-Weißen spielen inzwischen 42 Jahre ununterbrochen überkreislich und wollen auch weiterhin jungen Spielern aus dem Stadtgebiet Marsberg und der angrenzenden Region die Möglichkeit geben, in der dritthöchsten Liga in Westfalen Fußball zu spielen.

Michael Mantasl zeigte sich erfreut über die Vertragsverlängerung. „Ich habe mich bei RWE vom ersten Tag an sofort wohlgefühlt, bin auf ein tolles Team gestoßen und arbeite sehr gerne mit der Mannschaft und den Verantwortlichen zusammen. Die Trainingsarbeit macht mir richtig Spaß, die Qualität ist hoch und die Stimmung in der Mannschaft ist klasse. Ich freue mich, dass auch meine Trainerkollegen zugesagt haben und wir in der Konstellation zusammenbleiben. Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft aktuell auf Hochtouren“, sagte der Trainer.

19 Punkte aus sieben Spielen

Der in Paderborn wohnhafte 32-jährige Coach trat im vergangenen Sommer die schwere Nachfolge von Benedikt Müller an. Nach einem Fehlstart mit nur sieben Punkten aus acht Spielen führte der Coach die Rot-Weißen wieder in die Erfolgsspur und vor allem in die höhreren Tabellenregionen. Aus den zurückliegenden sieben Spielen wurden 19 Punkte geholt. Sechs Spiele wurden gewonnen. Nur das Spiel gegen den SV Attendorn endete 3:3. In der Rückrunde sollen weitere Großtaten wie zum Hinrundenkehraus mit dem 3:1-Sieg über den Titelaspiranten SpVg Hagen 11 folgen.

Gemeinsam wollen wir mit RWE auch in den kommenden Jahren in der Landesliga oben mitspielen. Oliver Dülme, 1. Vorsitzender RW Erlinghausen

„Wir freuen uns sehr, dass „Manta“, Bilal und Christofer auch in der nächsten Saison unser spielendes Trainerteam sein werden. Michael Mantasl macht es sehr gut. Er ist fokussiert und hat sich auch von dem schlechten Saisonstart nicht verunsichern lassen. In vielen Gesprächen haben wir den gemeinsamen Weg für die Zukunft festgelegt. Gemeinsam wollen wir mit RWE auch in den kommenden Jahren in der Landesliga oben mitspielen und für junge Spieler aus der Region ein attraktiver Verein sein. Bilal und Christofer ergänzen Manta sehr gut, es passt einfach“, ergänzte RWE-Vorsitzender Oliver Dülme.

