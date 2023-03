Saris Rouvy Sauerland Team: Youngster gleich im Rampenlicht

Arnsberg/Eslohe. Die Rad-Profis des Saris Rouvy Sauerland Teams sind in die neue Saison gestartet. Vor allem zwei Youngster und Zugänge des Teams ragten heraus.

Saisonstart in der Sonne und auch im Regen Kroatiens: Die Rad-Profis des Saris Rouvy Sauerland Teams haben im Zuge der Istrian Spring Trophy ihre ersten Rennen der neuen Saison absolviert. Allen voran glänzte dabei der erst 18-jährige Jonathan Rottmann, einer der Zugänge des Profi-Teams.

Dem ehemaligen Fahrer des RC Victoria Neheim gelangen in seinen ersten internationalen Rennen bei den Männern zwei Top-Platzierungen. Mit einem neunten und einem zwölften Platz sprintete er jeweils im Massensprint mit an die Spitze des 175 Fahrer starken Teilnehmerfeldes.

Unterstützt wurde er in beiden Fällen von Yago Aguirre, dem spektakulären Last-Minute-Zugang des Sauerländer Teams. Der spanische Juniorenmeister des vergangenen Jahres zählte wie Rottmann zu den jüngsten Fahrern des gesamten Pelotons. In allen Wettbewerben zeigten sich auch die restlichen Sauerland-Profis in Form. In den bergigeren Abschnitten fuhr insbesondere Lennart Voege aus Schmallenberg-Nordenau an der Spitze mit. Mit Jan Temmen und Silas Koech kam auch der Rest der Mannschaft durchaus gut in Tritt. „Die Rennserie rund um Umag diente vor allem als Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben in Deutschland, Holland und Belgien“, erklärte Teammanager Jörg Scherf.

Neben einigen langen und intensiven Trainingseinheiten mit der fast kompletten Equipe starteten jeweils sechs Sauerländer bei der Umag Trophy, der Porec Trophy und dem Etappenrennen Istrian Spring Trophy über vier Abschnitte.

Die Rennen waren sportlich anspruchsvoll und äußerst gut besetzt. Betreut wurde die NRW-Mannschaft auch von Landestrainer Wolfgang Oschwald. Weiter geht es für das Team mit dem Start der Rad-Bundesliga an diesem Samstag beim Großen Preis der Südlichen Weinstraße in Schweigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg