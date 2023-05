„Sauerländer Fußball-Nacht“: Nacht der Nächte kehrt zurück

Arnsberg-Neheim. Die „Sauerländer Fußball-Nacht“ kehrt nach der Auszeit zurück. Wann der Einladungsabend wo steigt und welche neuen Ehrungen durchgeführt werden.

„Es ist eine große Ehre, hier oben auf der Bühne stehen zu dürfen. Man ist schon stolz auf diese Auszeichnung.“ Das – sagte Bilal Akgüvercin. „Ich bin überwältigt, damit hatte ich nicht gerechnet.“ Das – sagte Marco Grebe. Der eine wurde zuvor im Rahmen der „16. Sauerländer Fußball-Nacht“ als HSK-Fußballer des Jahres ausgezeichnet, der andere als HSK-Trainer des Jahres. Fast vier Jahre ist das her und seitdem verharrte das Kult-Event in einer Zwangspause. Gute Nachricht für alle Fußball-Fans der heimischen Szene: Die „Sauerländer Fußball-Nacht“ ist wieder da!

Der Termin der Fußball-Nacht

Am Freitag, 16. Juni, ab 19.30 Uhr steigt die Einladungsveranstaltung, die diese Zeitung wie in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der Brauerei Veltins aus Grevenstein und der Allgemeinen Land- und Seespedition (ALS) aus Hüsten organisiert, im legendären Ambiente des Knappensaals in Arnsberg.

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Ulrich Biene (Veltins) übergab den Pokal für die Mannschaft des Jahres an den TuS Langerholthausen. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Ulrich Biene (Veltins - re.) ehrte Rejhan Zekovic, der bei der HSK-Fußballer der Saison auf Platz zwei kam. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Ulrich Biene (Veltins) übergab den Pokal für die Mannschaft des Jahres an den TuS Langerholthausen. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Ulrich Biene (Veltins) übergab den Pokal für die Mannschaft des Jahres an den TuS Langerholthausen. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Falk Fischer (li.) wurde bei der Wahl zum HSK-Fußballer der Saison dritter. WP- Redakteur Philipp Bülter übergab die Urkunde. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Ulrich Biene (Veltins) übergab den Pokal für die Mannschaft des Jahres an den TuS Langerholthausen. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Ulrich Biene (Veltins) übergab den Pokal für die Mannschaft des Jahres an den TuS Langerholthausen. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres WP-Redakteur Rainer Göbel (re.) im Gespräch mit Oliver Ruhnert. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Ulrich Biene (Veltins) übergab den Pokal für die Mannschaft des Jahres an den TuS Langerholthausen. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Moderatorin Nicola Collas im Gespräch mit Oliver Oliver Ruhnert. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Den Sonderpreis der Westfalenpost erhielt Oliver Ruhnert von WP-Redakteur Rainer Göbel (re.). Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres WP-Redakteur Rainer Göbel. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Ehrung der Derbysieger: Ulrich Biene (Veltins), Jan Hüttermann, Niklas Welsch, Uli Mayer, Rainer Müller, Christoph Dahlmann (ALS) (v.li.). Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Trainer der Saison wurde Marco Grebe (TuS Voßwinkel) Christoph Dahlmann (re.) übergab die Urkunde. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Rejhan Zekovic (links) (SuS Langscheid/Enkhausen) wurde von Fabian Ampezzan als bester Torschütze der Bezirksliga 4 geehrt. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Heinz Heinemann ehrt den besten Torschützen der Kreisliga A West. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Roland Rutz (rechts) nimmt die Ehrung für Ardian Mailiqi (TuS Voßwinkel - Bester Toschützen der Kreisliga A Arnsberg) von Klaus Blume entgegen. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Leon Hermes (links (SC Bödefeld/Henne-Rartal) wird von Heinz Heinemann als bester Torschützen der Kreisliga A West geehrt. Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Marco Grebe (3.v. rechts) Trainer der Saiosn vom TuS Voßwinkel.Bei der 16. Sauerländer Fußballnacht der Westfalenpost im Knappensaal in Arnsberg 2019 wurden u.a. die HSK-Mannschaft der Saison, der HSK-Trainer der Saison und der HSK-Fußballer der Saison ausgezeichnet. Foto: Thomas Nitsche Foto: Thomas Nitsche / WP

Bilal Akgüvercin ist Fußballer des Jahres Marco Grebe vom TuS Voßwinkel wurde bei der Sauerländer Fußballnacht als Trainer des Jahres geehrt. Foto: Thomas Nitsche

Nach der durch die Corona-Pandemie verursachten Zwangspause knüpft die mittlerweile 17. Auflage der „Sauerländer Fußball-Nacht“ an Altbewährtes an, wartet allerdings auch mit einigen Neuerungen auf. Moderiert wird die Fußball-Nacht einmal mehr von Nicola Collas, die bereits in der Vergangenheit ihre Fußballaffinität unter Beweis stellte und vor kurzem noch bei der HSK-Sportgala Emil und Merso Mersovski interviewte, nachdem der Fußball-Landesligist SV Schmallenberg/Fredeburg dort zur Mannschaft des Jahres 2022 gewählt worden war.

++++ Lesen Sie auch: SG Bödefeld/Henne-Rartal: Der Segen der Comebacks ++++

Die „Sauerländer Fußball-Nacht“ ehrt die in der noch laufenden Saison gezeigten Leistungen. Ob die Schmallenberger sich deshalb Hoffnungen auf eine weitere Auszeichnung machen können? Oder ob vielleicht doch eher der Westfalenligist SC Neheim oder der Bezirksliga-Tabellenführer TuS Sundern zu den Favoriten auf die Auszeichnung zur HSK-Mannschaft der Saison 2022/23 gehört? Aufgelöst werden diese Fragen erst am Freitag, 16. Juni, vor den eingeladenen Gästen im Arnsberger Knappensaal.

Die Sauerländer Fußball-Nacht ist zurück. Foto: WP

Neben der Mannschaft des Jahres werden wie in den vergangenen Jahren der Fußballer und der Trainer des Jahres von einem Experten-Gremium gewählt. Die Torschützenkönige der Bezirksliga 4, der Kreisligen A Arnsberg und HSK werden ebenso geehrt wie die Torschützenkönigin der Kreisliga A Arnsberg der Frauen.

Neu im Ehrungsprogramm

Neu hinzu kommt die Wahl zur Fußballerin des Jahres. „Der Frauenfußball gewinnt immer mehr an Bedeutung“, sagte Christoph Dahlmann, Geschäftsführer von ALS, während Ulrich Biene, Pressesprecher der Brauerei Veltins, ergänzte: „Es ist logisch, diese Ehrung ins Programm aufzunehmen. Darüber haben wir in den Vorbesprechungen gar nicht diskutieren müssen.“ Ebenfalls neu bei der „Sauerländer Fußball-Nacht“, die von Sportredakteur Rainer Göbel initiiert und jahrelang mit viel Herzblut durchgeführt wurde, wird die Wahl zum Talent des Jahres sein. Ab jetzt steigt die Spannung – bis zum 16. Juni.

++++ Lesen Sie auch: Peter Neururer: So trainiert der Kult-Coach den SV Arnsberg III ++++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg