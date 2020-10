Sein Einzugsgebiet ist riesig – und mit derzeit 56 Sportvereinen ist auch die Anzahl der Klubs, deren Interessen der Sauerländer Turngau (STG) vertritt, hoch. Etwa 16.800 Mitglieder betreiben unter dem Dach des Turngaus vielfältigen Gesundheits-, Freizeit-, Breiten-, Individual- und Leistungssport.

Und dennoch ist nach dem existenzgefährdenenden Jahr 2018 die Zukunft des STG weiterhin ungewiss, wie Vorsitzende Rita Cordes im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt.

Die 67-Jährige, Bankkauffrau im Ruhestand und früher bereits Leiterin der Finanzen des Turngaus, spricht außerdem über die schwere Zwangspause durch die Coronapandemie, verpasste Chancen und den Gauturntag in diesem Jahr.

Rita Cordes, mit den Verboten und Einschränkungen bedingt durch die Coronapandemie hatten vor allem Hallensportler wie die Turner der Vereine des Sauerländer Turngaus zu kämpfen. Wie haben Sie diese Phase seit Mitte März erlebt?

Rita Cordes: Der STG musste leider die Gauliga und ebenfalls Freundschaftswettkämpfe absagen. Nach dem Stillstand hatten die Vereine dann ab etwa Mitte Mai ganz unterschiedliche Voraussetzungen, da die Kommunen mit der Nutzung von Sporthallen unterschiedlich umgehen. Viele Vereine haben zunächst mit Erwachsenengruppen und vor allem draußen wieder angefangen, ehe es nach und nach zurück in die Hallen ging. Es war und ist eine sehr schwierige Zeit.

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Probleme im Trainingsalltag der Sportvereine?

Trainer haben uns zurückgemeldet, dass man merke, was da in der Zeit der Pause bei den Turnerinnen und Turnern verloren gegangen ist. Vieles blieb auf der Strecke, nicht nur die sportliche Leistungsfähigkeit, sondern auch die sozialen Kontakte. Vor allem unsere älteren Sportler aus der Risikogruppe hat das sehr getroffen. Im Training muss man auch genau darauf achten, ob man beispielsweise weiche Trainingsbälle oder kleine Hanteln überhaupt mit alkoholhaltigem Desinfektionsmittel behandeln sollte.

Konnte die Zwangspause denn auch genutzt werden, womöglich für Fort- und Weiterbildungen?

Ja. Die Verbände haben da auch recht gut weitergeholfen mit digitalisierten Angeboten für Fortbildungen, und es gab auch Unterstützung für Trainer aus unseren Vereinen wie verschiedene Aufgaben. So sind die Kontakte untereinander nicht komplett eingeschlafen – davon haben viele profitiert.

Sie selbst sind erst seit nun etwa einem Jahr als Vorsitzende des Sauerländer Turngaus im Amt. 2018 drohte dem STG aufgrund personeller Engpässe sogar das Aus, nach wie vor sind viele Vorstandsposten nicht besetzt. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?

Leider sind viele Ämter bei uns vakant. Wir wollen deshalb eine Satzungsänderung auf den Weg bringen und die Anzahl der Funktionen reduzieren. In unserer schweren Phase hatten wir auch Hilfe durch den Westfälischen Turnerbund und haben so zwei junge Mitarbeiterinnen dazu gewonnen. Wir sind aber erst am Anfang eines Weges.

Was bedeutet das konkret für die Zukunft des Sauerländer Turngaus? Ist diese gefährdet?

Wir wollten in diesem Jahr eigentlich wieder verstärkt auf die Vereine zugehen, um die Kontakte zu intensivieren. Das wurde durch die Coronapandemie leider verhindert. Die Vereine sind natürlich erst mal viel mit sich selbst beschäftigt. Auch durch die wieder hohen Fallzahlen ist es ungewiss, wie es weitergeht. Wir haben uns im vergangenen Jahr beim Sauerländer Turngau aber eines gesagt: In den nächsten vier Jahren muss hier Bewegung rein – sonst geben wir auf. Es ist nach wie vor so, dass uns Helfer fehlen, die hier gern ein Ehrenamt ausüben möchten. Sich langfristig zu binden, das scheint heute nicht mehr schick zu sein. Dabei wissen wir ja alle, dass jeder nur so viel machen kann, wie es eben in der Freizeit möglich ist. Wir haben den Kopf jedenfalls noch nicht in den Sand gesteckt.

Der Sauerländer Turngau richtet am Samstag, 21. November, um 14.30 Uhr in der neuen Aula der Sekundarschule in Warstein-Belecke seinen Gauturntag aus. Veranstaltet wird dieser vom TuS Belecke. Werden die Pläne angesichts steigender Fallzahlen und der Ungewissheit, die die Pandemie überall auslöst, umzusetzen sein?

Das hoffen wir natürlich sehr. Natürlich wünschen wir uns, dass wir nicht drei Tage vorher die Veranstaltung absagen müssen. Wenn alles klappt, dann können laut Hygiene- und Sicherheitskonzept etwa 100 Personen beim Gauturntag in diesem Jahr dabei sein. Dann werden unter anderem Wahlen durchgeführt, es gibt Berichte und Ehrungen, und wir wollen die Änderungen unserer Satzung beschließen.