SC Neheim: Bleibt er – oder geht er? Das sagt Alex Bruchhage

Größtenteils zufrieden zeigt sich Alex Bruchhage, Trainer des Fußball-Westfalenligisten SC Neheim, mit den Leistungen seines Teams am zweiten Vorrundentag der 45. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. In Hüsten wird der SC Gruppenzweiter und zieht in die Endrunde ein.