SC Neheim: Dieses „Finale“ hält der neue Spielplan bereit

Arnsberg-Neheim. Der Spielplan der Westfalenliga 2 hält für den SC Neheim eine Art „Finale“ bereit. Weltmeister Kevin Großkreutz gastiert im November beim SC.

Mit einem Auswärtsspiel beginnt für den Fußball-Westfalenligisten SC Neheim am Sonntag, 13. August, die neue Saison in der Staffel 2. Die Mannschaft von Trainer Alex Bruchhage, die am Sonntag bei einem Turnier in Unna-Königsborn ihr erstes Testspiel bestritt, muss um 15.15 Uhr beim SC Obersprockhövel antreten. Der Spielplan hält eine Art „Finale“ bereit.

Neheim holt Rückstand auf

Nach einer intensiven Trainingswoche absolvierte der SC Neheim sein erstes Testspiel mit Blick auf die kommende Spielzeit in der Staffel 2. Im Rahmen des Turniers „Urlaubsguru Cup“ vom Königsborner SV traf die Elf von Trainer Alex Bruchhage am Sonntag auf den Landesligisten SuS Kaiserau, holte einen 0:2-Rückstand auf und beendete die Partie mit einem 2:2-Unentschieden.

++++ Lesen Sie auch: Westfalenligist ohne Unterbau: SC Neheim meldet „Zweite“ ab ++++

Am Donnerstag, 20.10 Uhr, steht das zweite Gruppenspiel gegen den Westfalenligisten Hammer SpVg an, bevor das Turnier mit einem Platzierungsspiel am Samstag beendet wird. In der Gruppe A spielen der Gastgeber Königsborner SV, Westfalia Dortmund und der Holzwickeder SC.

Zweimann trifft bei Premiere

„In der ersten Halbzeit sind wir mit 0:2 in Rückstand geraten, weil wir zweimal in Konter gelaufen sind. Die Absicherung war halt schlecht“, sagte Neheims Trainer Bruchhage zur Partie gegen Kaiserau. Allerdings bewies seine Mannschaft, bei der sechs Zugänge in der Anfangsformation standen, Kämpferherz und glich bis zum Abpfiff zum 2:2 aus. Die Tore erzielten Zugang Merlin Zweimann und Johannes Thiemann.

++++ Lesen Sie auch: SC Neheim künftig ohne Reserve – Pro und Contra zum Thema ++++

„Mit sechs Neuen in der Startelf können die Abläufe noch nicht passen. Für das erste Testspiel war es ganz okay, man probiert ja auch viel aus“, sagte Alex Bruchhage: „Wichtig ist jetzt, dass wir an unseren Fehlern arbeiten.“ Zum Spielplan erklärte der Trainer noch: „Die Häufung der Titelkandidaten mit Erndtebrück, Obercastrop und Lünen hinten raus ist schon enorm. Aber ob das gut oder schlecht ist – keine Ahnung.“

Als Tabellendritter der vergangenen Saison wird auch dem SC Neheim eine gute Rolle in der neuen Serie zugetraut, auch wenn Bruchhage die Erwartungen dämpft. Zu ihrem ersten Liga-Heimspiel der neuen Serie am Sonntag, 20. August, erwarten die „Binnerfeld Boys“ um 15.30 Uhr den FC Lennestadt. Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz gastiert mit seinem neuen Klub SV Wacker Obercastrop am 5. November im Binnerfeldstadion.

Westfalenliga-Spiele des SC Neheim:

1. Spieltag, 13. August

Obersprockhövel - SCN (15.15)

2. Spieltag, 20. August

SCN - FC Lennestadt (15.30)

3. Spieltag, 27. August

BSV Schüren - SCN (15.30)

4. Spieltag, 3. September

SCN - FC Iserlohn (15.30)

5. Spieltag, 10. September

Hombrucher SV - SCN (15.00)

6. Spieltag, 17. September

SCN - RSV Meinerzhagen (15.30)

7. Spieltag, 24. September

C. Wiemelhausen - SCN (15.00)

8. Spieltag, 1. Oktober

SCN - SV Sodingen (15.30)

9. Spieltag, 8. Oktober

SCN - Holzwickeder SC (15.30)

10. Spieltag, 15. Oktober

SVW Soest - SCN (15.00)

11. Spieltag, 22. Oktober

SCN - SpVgg Horsthsn. (15.30)

12. Spieltag, 29. Oktober

DSC Wanne-Eickel - SCN (15.00)

13. Spieltag, 5. November

SCN - W. Obercastrop (15.00)

14. Spieltag, 12. November

TuS Erndtebrück - SCN (14.30)

15. Spieltag, 19. November

SC Neheim - Lüner SV (15.00)

16. Spieltag, 3. Dezember

SCN - Obersprockhövel (15.00)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg