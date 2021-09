SC Neheim: Neuer Termin für Duell mit Großkreutz steht fest

Arnsberg-Neheim. Dem SC Neheim steht in den kommenden Wochen ein knackiges Programm bevor. Unter anderem wartet das Ligaduell mit Weltmeister Kevin Großkreutz.

Fußball-Westfalenligist SC Neheim wäre bei einem Testspiel gegen den Klassenrivalen Lüner SV böse unter die Räder gekommen, wenn ein Gewitter am Donnerstagabend, 9. September, nicht schon zur Halbzeit zum Spielabbruch gezwungen hätte. Zudem steht nun der neue Termin für das Duell mit Kevin Großkreutz und Co. fest.

Im Test gegen den LSV lag der SC zur Pause 0:4 zurück. „Da hat man dann doch eindrucksvoll gesehen, warum wir aufgrund unserer Coronafälle aktuell nicht wettbewerbsfähig sind“, sagte Trainer Alexander Bruchhage. Die Neheimer hatten das Ligaspiel am Sonntag beim FC Iserlohn – gemäß der Regeln des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen – aufgrund dreier bestätigter Coronafälle abgesagt.

SC Neheim will im Rhythmus bleiben

Ein Testspiel wollte Bruchhage dennoch austragen, „damit meine anderen Spieler irgendwie im Rhythmus bleiben“. Der Coach sieht für seine Mannschaft nach den vielen Coronapausen in den vergangenen eineinhalb Jahren noch viel Nachholbedarf. „Es sind doch alle Mannschaften noch nicht bei einhundert Prozent“. Das habe das abgebrochene Testspiel gegen den Lüner SV auch unter Beweis gestellt. In der vergangenen Woche hatte der Neheimer Westfalenligist aus Vorsorgegründen angesichts der Coronafälle gar nicht trainiert.

Alex Bruchhage hofft nun, dass die nächste Partie gegen den FC Lennestadt stattfinden kann. Terminiert ist das Spiel für Sonntag, 19. September, 15 Uhr. Schon drei Tage später, am Mittwoch, 22. September, 19.30 Uhr, holt der SC dann sein Erstrundenspiel im Kreispokal Arnsberg bei C-Kreisligist RW Mellen nach. Am Mittwoch, 29. September, 19 Uhr, steht schließlich der Ligakracher gegen Ausnahmemannschaft TuS Bövinghausen an – und das Duell unter anderem mit den Ex-Profis Kevin Großkreutz und David Odonkor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg