SC Neheim: Neufeld staubt ab – und verlässt den Verein

Castrop-Rauxel. Pasquale Neufeld verlässt den Fußball-Westfalenligisten SC Neheim in diesem Sommer, womöglich in Richtung eines illustren Ziels. Zuvor trifft er.

Frederic Westergerling dürfte sich in diesem Moment ähnlich mies gefühlt haben wie Gregor Kobel, der Torwart des Bundesligisten Borussia Dortmund, als dieser im Topspiel beim FC Bayern München neben den Ball trat und so die 2:4-Pleite des BVB einleitete. Westergerling, der Torwart des SV Wacker Obercastrop, leistete sich in der Fußball-Westfalenliga 2 ein identisches Missgeschick – und bereitete so den Weg zum 1:1-Ausgleich des SC Neheim. Dass die Partie allerdings auch mit diesem Spielstand endete, ärgerte SCN-Trainer Alex Bruchhage schon.

In der 86. Minute der Partie leistete sich Westergerling den Fauxpas, den der erst gut zehn Minuten zuvor eingewechselte Neheimer Pasquale Neufeld ausnutzte. „Pasquale hat am schnellsten geschaltet und mussten den Ball nur noch zum 1:1 einschieben“, sagte Bruchhage. In den folgenden Minuten hätte dessen Mannschaft sogar noch die Punkte zwei und drei aus Obercastrop entführen können, doch erst scheiterte Alwin Weber bei einem Alleingang an Westergerling und in der 89. Minute traf Johannes Thiemann mit einem Freistoß nur die Latte. „Letztendlich ging das Unentschieden schon in Ordnung“, sagte Bruchhage.

Der Tabellendritte war in der 25. Minute mit 0:1 in Rückstand geraten, als Elvis Shala die erste echte Chance des Spiels zum Führungstor der Gastgeber nutzte. „Die erste Hälfte war eher ein Abnutzungskampf“, sagte Bruchhage. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eher ein Fußballspiel, in dem besonders der SC Neheim durch Leidenschaft und Kampfeswillen zu gefallen wusste. „Wir haben das Spiel angenommen“, sagte Alex Bruchhage: „Dafür muss ich die Jungs wirklich loben – ein Riesenkompliment.“

SC Neheim hat Glück bei Lattentreffer

Bereits in der 60. Minute hätte Riad Xhaka den Ausgleich für die Sauerländer erzielen können, allerdings wurde sein Schuss kurz vor der Linie geklärt. Wenig später hatten die Neheimer Glück, dass ein Heber der Gastgeber nur auf die Latte ihres Tores tropfte. „Obercastrop hat sich aufs Kontern beschränkt, während wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten“, sagte Bruchhage noch. „Du liegst 0:1 zurück, bist eigentlich gar nicht im Spiel und arbeitest dich so zurück“, lobte er seine Elf weiter.

Diese sei bereit für das Topspiel am kommenden Spieltag, wenn Tabellenführer FC Brünninghausen in Neheim gastiert. „Wir wollen den dritten Platz halten – und eine der beiden Top-Mannschaften der Liga schlagen“, sagte Bruchhage.

Derweil steht fest, dass Angreifer Pasquale Neufeld, der nach seinem Wechsel zum SC Neheim beim Fußball-Westfalenligisten noch nicht so recht durchgestartet ist, den Verein im Sommer verlässt. Der Stürmer liebäugelt mit einem Wechsel nach Albanien, erste Kontakte seien bereits geknüpft worden.

SC Neheim: Osterhoff; Kyriakidis (46. Dybiec), Bald, Thiemann, Greco (65. Nettesheim), Fleck, Xhaka, Scierski (75. Neufeld), Kellermann, Wonneberger, Weber. - Tore: 1:0 Elvis Shala (25.), 1:1 Pasquale Neufeld (86.).