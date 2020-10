SC Neheim trifft in Unterzahl doppelt und ist jetzt Zweiter

Die Mannschaft von Trainer Alex Bruchhage feierte im Heimspiel gegen den FC Iserlohn durch zwei späte Tore mit 2:0 (0:0) den vierten Sieg in Folge und ist nun schon Tabellenzweiter. Der Rückstand auf Spitzenreiter BV Bövinghausen beträgt nur einen Zähler.

„Dieser Sieg fühlt sich richtig gut an. Die Mannschaft hat Charakter und vor allem eine starke Mentalität gezeigt. Wir haben immer an den Sieg geglaubt und uns dabei auch von den personellen Ausfällen nicht beirren lassen“, sagte Alex Bruchhage nach dem Spiel, der auf Torhüter Justin Schröter und Stürmer Rejhan Zekovic verzichten musste. Außerdem saß der angeschlagene Burak Yavuz erst einmal nur auf der Bank.

Yavuzaslan sieht Gelbrote Karte

Der SC Neheim gab bis zur 62. Minute (Gelbrote Karte für Yavuzaslan) den Ton an. Mahmut Yavuzaslan (23./36.), Justin Scierski (25.) und Johannes Thiemann (42.) hatten zuvor jeweils gute Chancen vergeben. In Überzahl hatte der FC Iserlohn dann zwei große Möglichkeiten zur Führung, die jedoch von SC-Keeper Zielonka vereitelt wurden. „Da haben wir richtig Glück gehabt und einen starken Torhüter“, lobte Bruchhage seine Nummer eins und ergänzte: „Wir haben uns gegen die Überzahl der Iserlohner gestemmt.“

Mit Erfolg: Der SC Neheim überstand die Drangperiode des FC Iserlohn und schlug in einer turbulenten Endphase gleich doppelt zu. Lukas Wulf traf in der 90. Minute zum 1:0 und der eingewechselte Maurice Majewski erzielte in der Nachspielzeit den 2:0-Endstand. Beim FC Iserlohn sah anschließend Ralf Schneider nach einem Gerangel noch die Rote Karte. Für den SC Neheim war es nicht nur der vierte Sieg in Folge, sondern auch die vierte Partie ohne Gegentor (15:0).

FC-Trainer Borchmann enttäuscht

„Wir mussten hier zwingend drei Punkte mitnehmen. Das ist total frustrierend, wenn man sieht, dass wir aus unserer Überlegenheit kein Kapital schlagen können. 60 Minuten war das Spiel ausgeglichen, aber dann waren wir absolut überlegen und hatten viele Chancen“, resümierte Max Borchmann, Trainer des FC Iserlohn, nach der Niederlage. In der Tabelle liegt der FC Iserlohn jetzt mit neun Punkten auf dem zehnten Platz.

SC Neheim: Zielonka, Wulf, Fleck, Busch, Xhaka, Yilmaz, Thiemann (74. Becker), Nettesheim (89. Majewski), Yavuzaslan, Scierski, Greco (74. Yavuz).

Tore: 1:0 (90.) Wulf, 2:0 (90.+1) Majewski. - Gelbrote Karte: Yavuzaslan (62./Neheim). - Rote Karte: Schneider (90.+4).

So geht es weiter: FC Lennestadt - SC Neheim (Sonntag, 25. Oktober, 16 Uhr).