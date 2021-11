Fußball SC Neheim will Druck nach oben machen

Arnsberg-Neheim. Bisher musste der SC Neheim in der Tabelle etwas rechnen, nun wird das schiefe Bild gerade gerückt. Der SC will weiter Druck nach oben machen.

Noch fünf Ligaspiele bis kurz vor Weihnachten: Das Restprogramm des Fußball-Westfalenligisten SC Neheim für dieses Jahr gestaltet sich durchaus knackig. Los geht’s mit der Nachholpartie am Samstag, 20. September, 17 Uhr, beim FC Iserlohn.

Der Tabellendritte aus dem Binnerfeld geht frohen Mutes in die Begegnung, die dem SC eine große Chance bietet: Mit einem Auswärtssieg würden die Neheimer bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten FC Brünninghausen heranrücken – und so den Druck auf den Dortmunder Stadtteilverein mächtig erhöhen. Aber: Der Tabellensiebte aus Iserlohn, der nur drei Zähler weniger als der SC Neheim auf dem Konto hat, ist ein durchaus gefällig Fußball spielender Konkurrent.

Ein Ex-Langscheider als Trainer

Trainer Maximilian Borchmann, einst Spieler beim SuS Langscheid/Enkhausen, habe die Mannschaft taktisch clever geschult und auf diese Weise weiterentwickelt, betont SC-Coach Alex Bruchhage. „Das ist eine taktisch gute Mannschaft, mit einer klaren Spielanlage und einer sehr strukturierten Spielweise“, sagt Bruchhage auf dem Internetauftritt des SC Neheim. Gleichwohl sei das Ziel des SC klar umrissen: „Wir wollen den Abstand auf den Tabellenzweiten FC Brünninghausen verkürzen und uns unter den Top Fünf der Liga festsetzen.“

Fehlen könnte bei diesem Unterfangen Mittelfeldwirbel Burak Yavuz, der zuletzt beim 3:1-Sieg in Dröschede verletzt ausgewechselt werden musste. Die Torhüter Justin Schröter und Adrian Dybiec sowie Abwehrspieler Lukas Wulf und Mittelfeldspieler Rafael Kickartz fehlen krank beziehungsweise verletzt.

