SC Neheim will nachlegen: Trainerduell Bruchhage gegen Erzen

Sie kennen sich, sie schätzen sich. Beide haben nach ihrer aktiven Zeit inzwischen als Trainer Karriere gemacht. Am Sonntag, 11. Oktober, kommt es nun in der Fußball-Westfalenliga 2 bei der Partie des SV Hohenlimburg 10 gegen den SC Neheim zum dritten Trainer-Duell zwischen Michael Erzen aus Sundern-Allendorf und dem Arnsberger Alex Bruchhage. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr im Kirchbergstadion.

Der 38-Jährige Michael Erzen ist seit Oktober 2017 Chef-Coach des SV Hohenlimburg 10, während der 46-jährige Alex Bruchhage bereits seit Sommer 2012 den SC Neheim trainiert. „Man erkennt bei Hohenlimburg die Handschrift von Michael Erzen. Die Mannschaft spielt einen strukturierten Fußball. Früher standen dort große Namen auf dem Platz, heute steht da eine Mannschaft“, lobt Bruchhage die Arbeit seines Trainer-Kollegen.

Beide Trainer kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten, als sie noch aktive Spieler waren. „Wir haben in zahlreichen Auswahl-Mannschaften zusammengespielt“, berichtet Erzen, der sich auf das Wiedersehen freut, aber auch warnt: „Dadurch, dass ich Alex gut kenne, weiß ich auch, dass er seine Mannschaft sehr gut einstellen wird.“

Westfalenligist SC Neheim schlägt die DJK TuS Hordel mit 3-0 Westfalenligist SC Neheim schlägt die DJK TuS Hordel mit 3-0 In der Fußball-Westfalenliga 2 besiegt der SC Neheim die DJK TuS Hordel mit 3:0. Foto: Georg Giannakis

Zehn Punkte aus fünf Spielen

Während Michael Erzen mit dem SV Hohenlimburg 10 in der Westfalenliga zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert hat (0:1 bei SV Wacker Obercastrop, 1:2 gegen RW Deuten und 0:4 beim TuS Böbinghausen), zeigt die Kurve des SC Neheim unter Alex Bruchhage nach oben. Die Mannschaft aus der Leuchtenstadt hat aus den ersten fünf Partien zehn Punkte geholt und sich auf den fünften Platz vorgearbeitet. „Wir fahren mit Zuversicht und Selbstvertrauen nach Hohenlimburg. Wir wollen dort nachlegen“, teilt Bruchhage mit.

In der vergangenen Saison gab es für den SC Neheim in den Spielen gegen den SV Hohenlimburg 10 allerdings zwei Niederlagen (1:2 und 1:4). „Wir wollen diesmal beweisen, dass wir uns weiterentwickelt haben“, sagt Bruchhage und fügt hinzu: „Die Mannschaft ist einen deutlichen Schritt weiter als in der vergangenen Saison.“

Obwohl der SC Neheim nur zwei Punkte hinter Tabellenführer SV Sodingen liegt, hält Alex Bruchhage den Ball weiter flach. „Natürlich können wir zufrieden sein, obwohl wir eigentlich noch drei Punkte mehr haben müssten“, sagt der Coach und meint damit die Partien bei YEG Hassel (2:4-Niederlage nach 2:1-Führung bis zur 87. Minute) sowie gegen den FC Brünninghausen (3:3-Unentschieden nach 3:1-Führung). „Fakt ist: Die Tabelle ist zurzeit nur eine Momentaufnahme“, ergänzt Bruchhage.

Zehner haben Personalsorgen

Der SC Neheim muss am Sonntag weiter auf Daniel Bald (verletzt) sowie Philipp Ratz, der sich im Aufbautraining befindet, verzichten. Bei Hohenlimburg fehlen die gesperrten Samet und Saffet Davulcu. Recep Nezir laboriert weiter an seiner Fußverletzung und Kapitän Danilo Labarile fehlt aus privaten Gründen. Zudem ist der Einsatz von Jan Niklas Jacoby fraglich. Trotzdem ist Chef-Coach Michael Erzen zuversichtlich: „Die Mannschaft ist gut drauf. Trotz der Niederlagen kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen, der Einsatz in den vergangenen Partien hat gestimmt. Nun müssen wir uns mit etwas Zählbarem belohnen.“