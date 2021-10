SC Neheim zündet aus der zweiten Reihe

Neheim. Nach zwei Pleiten auf heimischen Platz meldet sich der SC Neheim wieder mit einem Sieg zurück. Satte Sonntagsschüsse als Erfolgsrezept.

Um ein wenig Zurückhaltung nach den jüngsten Nackenschlägen war Alex Bruchhage nach dem Spiel gegen den BSV Schüren schon bemüht. Mit 3:0 (2:0) hatte seine Elf vom SC Neheim nach zwei Niederlagen in Folge wieder einmal gewonnen, mit zwölf Punkten bei einem Nachholspiel ist nun sogar der Kontakt zur Tabellenspitze zumindest wieder in Sichtweite. Dass der SC Neheim gegen den BSV Schüren dabei nicht immer überzeugen konnte, sorgt beim Trainer allerdings für den Tritt auf die Euphoriebremse.

Ein wenig hat das für Bruchhage aber auch mit seiner Daseinsberechtigung als Trainer des Westfalenligisten zu tun. „Wenn alles super gewesen wäre, bräuchte man mich ja nicht mehr“, sagt der Neheimer Trainer nach dem über weite Strecken souveränen Auftritt seiner Mannschaft gegen den BSV Schüren. Kam der SC in der Vorwoche gegen den DJK TuS Hordel kaum zu einer Torchance, so waren es an diesem Sonntag eben diese in Hülle und Fülle. Woran es dieses Mal mangelte: Die Chancenverwertung.

Burak Yavuz dreht auf

Denn wäre diese etwas optimaler gewesen, wäre Alex Bruchhage nach der Partie wohl auch noch zufriedener mit dem Auftreten seiner Mannschaft gewesen. Bereits in der Anfangsphase ließ Neheim in Person von Johannes Thiemann und Gianluca Greco gute Gelegenheiten für den Führungstreffer aus oder hatte, wie bei der zweiten Gelegenheit von Greco, Pech. Sein Schuss aus der Distanz landete am Pfosten - nur gut, dass mit Burak Yavuz einer seiner Teamkollegen zum Abstauben bereit stand (9.). Das 1:0 durch Neheims Zehner gab der Bruchhage-Elf merklich Rückenwind.

Womit auch der weitere starke Auftritt nach der frühen Führung zu erklären ist. Und dennoch brauchte es erneut einen Distanzschuss, der für das zweite Tor der Gastgeber sorgte. Mit einem Treffer der Marke Traumtor sorgte erneut Burak Yavuz in der 35. Minute für die 2:0-Führung des SC. Ein sehenswerter Treffer in den rechten oberen Winkel krönte die starke Vorstellung von Yavuz im ersten Spielabschnitt.

Uzun macht den Deckel drauf

In Halbzeit zwei ließen die Neheimer dann etwas nach, die Führung im Rücken sorgte aber nicht für die in diesen Phasen bereits beobachtete Nachlässigkeit. Konzentriert ging die Bruchhage-Elf zu Werke, ehe Serhat Uzun erneut mit einem Schuss aus der zweiten Reihe für die Entscheidung sorgte (70.).

Und dennoch fand der Trainer nach der Begegnung das Haar in der Suppe. „Wir haben dann einige Konterchancen nicht gut ausgespielt“, so Bruchhage, der sich zudem über einen hellwachen Schlussmann Leon Zielonka freuen konnte. Zielonka hielt die Null, musste sich dafür aber auch in der ein oder anderen Situation trotz der klaren Führung mächtig strecken. „So etwas ist dann nicht notwendig, auch wenn ich nicht zu hart sein will“, gibt sich Alex Bruchhage versöhnlich – angesichts der neuen Situation in der Tabelle vollkommen verständlich.

„Diesen Auftritt müssen wir jetzt konservieren und kommende Woche in Castrop nachlegen“, so die Forderung von Alex Bruchhage. Mit einem Erfolg gegen den punktgleichen SV Wacker Obercastrop könnte der SC ganz oben in der Tabelle anklopfen – zumal noch das Nachholspiel gegen Iserlohn ansteht. Vielleicht legt sich ja danach die Zurückhaltung beim Trainer.