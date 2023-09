Schmallenberg: Furiose MTB-Action mitten im Sauerland

Das Swatch Nines MTB 2023 mit dem „Beyond the Hill“-Festival lockt viele Besucher in den Green Hill Bike Park nach Gellinghausen.

Schmallenberg-Gellinghausen. Tausende Besucher im Green Hill Bike Park in Schmallenberg-Gellinghausen: Das Swatch Nines MTB hat viele Mountainbike-Fans in seinen Bann gezogen

Futuristische Strecken, spektakuläre Mountainbike-Action und ein großes MTB-Festival für alle Liebhaber oder Neulinge dieser faszinierenden Sportart: Das Swatch Nines MTB 2023 mit dem „Beyond the Hill“-Festival hat nun im Green Hill Bike Park stattgefunden. In Schmallenberg-Gellinghausen wurden dabei auf der brandneuen Strecke die Träume von Veranstalter Felix Saller, was den erhofften Zuspruch zu dieser erstmals durchgeführten Veranstaltung betraf, übertroffen.

Das Großevent war eine Woche lang auf einem speziell entworfenen Kurs ausgerichtet worden. „Wir planen komplett ins Blaue. Das ist alles schon sehr aufregend“, hatte Saller im Vorlauf im Gespräch mit dieser Zeitung bekannt. Doch die viele Vorarbeit sollte sich lohnen: Mehrere Tausend Besucher aus ganz Deutschland und den Nachbarländern sorgten dafür, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg wurde.

Begeisterte Fahrer im Schmallenberger Sauerland

Erstmals waren die Swatch Nines von einem großen Mountainbike-Festival eingerahmt worden, dem „Beyond the Hill“-Festival. Die Besucher konnten nicht nur die neuesten Mountainbikes testen, sondern ebenso internationale Topstars ganz aus der Nähe erleben.

Geboten wurden in Gellinghausen viele abwechslungsreiche Auftritte internationale Größen des Mountainbike-Sports. Diese zeigten neue Tricks. Während der Swatch Nines 2023 nahmen die Fahrer an einer Progression Session teil, an deren Ende sie gegenseitig ihre Leistungen bewerteten. „Dieses Format ermutigte sie dazu, immer wieder an ihre Grenzen zu gehen und innovative Tricks auszuführen, die die Grenzen des Mountainbikens neu definierten“, betonten die Veranstalter. So zeigten die Athleten insgesamt acht Tricks, die noch niemand zuvor gestanden hatte. Auf dem Slopestyle-Bike sprang die Führende der FMB World Tour, die 16-jährige Patricia Druwen aus Bergisch Gladbach, Meilensteine wie einen 540 und einen Backflip Triple Barspin.

Der Franzose Tim Bringer zog mit seinem Double Tailwhip Flair die Aufmerksamkeit auf sich, während der Brite Tom Isted mit einem Flair Downside Tailwhip in der Quarterpipe für Begeisterung sorgte. „Die Swatch Nines sind ein megacooles Event“, sagte Patricia Druwen: „Der Kurs ist auch für uns Frauen sehr gut geeignet. Es sind sehr schöne Sprünge, die nicht zu groß angelegt sind. Der Green Hill Bike Park liegt nicht weit von meiner Heimat entfernt, und es wäre cool, wenn die Swatch Nines auch nächstes Jahr wieder hier stattfinden könnten.“

Auch den Fahrern auf den größeren Downhill-Bikes gelangen Trickpremieren. Der spanische Veteran Bienvenido Aguado sprang auf dem abschließenden Big Air direkt vor dem begeisterten Publikum einen spektakulären Frontflip Cliffhanger. „Der neue Austragungsort der Swatch Nines ist großartig“, sagte Bienvenido Aguado. Für die Veranstalter des im neuen Bike Park im Schmallenberger Sauerland durchgeführten Großevents war es ein Einstand nach Maß – einer Fortsetzung sollte nichts im Weg stehen.

