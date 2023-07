Schmallenberger Sauerland hat neue Ausdauersport-Gruppe

Schmallenberg. Im Schmallenberger Sauerland hat sich eine neue Ausdauersport-Gruppe gegründet. Das haben die „HSK-Milers“ vor – und das bieten sie an.

Im Schmallenberger Sauerland hat sich, offen für alle Ausdauersportbegeisterten des Hochsauerlandkreises, eine neue Gemeinschaft zusammengefunden: der Ausdauersportverein „HSK-Milers“. Angesprochen fühlen sollen sich alle Sportler, und die die es werden wollen, die sich als Läufer, Radfahrer, Schwimmer, Triathleten, Walker und Nordic Walker fühlen.

„Wir wollen nicht in Konkurrenz zu den etablierten Sportvereinen der Region treten“ betont Mitinitiator Hermann-Josef Belke, selbst erfahrener Marathonläufer und ergänzt: „Vielmehr wollen wir die vielen einzeln trainierenden und zu Wettbewerben antretenden Sportler miteinander verbinden.“

Training und Wettkämpfe sollen von nun an besser gemeinsam geplant, Mannschaften gebildet und untereinander Unterstützung geleistet werden. „Es wird kein Verein im klassischen Sinne sein. Das könnte eventuell in der Zukunft liegen“, sagt Raffaele Iuliucci. Er war sofort angetan von der Idee und entwarf das neue Logo, das dann auch in Zukunft die Wettkampfkleidung der Sportler zieren wird.

Schon in diesem Herbst möchte man in der neuen Konstellation bei Läufen und Rennen an den Start gehen. Im Großraum des Hochsauerlandkreises sucht die Gruppe nun nach unterstützenden Unternehmen. Diese Firmen, beziehungsweise deren Inhaber, sollten sich mit der Idee der ambitionierten Ausdauersportler identifizieren können. Durch sie sollen die Sportbekleidung, Startgelder und andere Kosten mitfinanziert werden. „Wir stehen für ambitionierten Sport, sehen uns aber auch in der Förderung von Einsteigern und Sportlern mit Handicap. Es gibt keinerlei Leistungsvoraussetzungen für die Sportler, die dabei sein möchten“, erklärt Belke. Interessierte wenden sich für mehr Informationen per E-Mail bei Belke (infobega-plan.de).

Einer der ersten Starts der Milers war nun der Citylauf in Münster. Über die zehn Kilometer lange Strecke starteten drei Aktive. Auf dem zwei km langen Rundkurs, mit reichlich Kopfsteinpflaster bestückt, belegte Raffaele Iuliucci Platz zwei der Altersklasse M35 mit 37:08 Minuten. Im Gesamtfeld der 31 Männer wurde er 22. Seine Frau Mia Iluiucci-Jankovic bestritt ihren ersten Wettkampf überhaupt und wurde in 55:02 Minuten 86. in der Gesamtwertung. Hermann-Josef Belke lief 48:03 Minuten und wurde Fünfter seiner Altersklasse M60.

